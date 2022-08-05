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    Досуг

    "Каждый день – это день счастья". Александр Ханин в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Александр Ханин – известный в Израиле фотограф, сотрудничающий в том числе с редакцией NEWSru.co.il (за последние пять лет на нашем сайте было опубликовано более 100 его фоторепортажей).

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    Рассказывает Дмитрий Брикман: "В 2018 году Александр Ханин (Деда Саша) попал в аварию. В таких авариях обычно не выживают. Саша выжил. Контузия, инвалидность, лицо разучилось улыбаться, обезболивающие до конца жизни, но живой. Через год после аварии Саша пришел к нам, и мы записали с ним передачу, смонтировали, подготовили к публикации... но, по разным, совершенно не зависящим от нас причинам, опубликовать ее не смогли. И, как ни странно, Саша даже обрадовался тому, что передача не вышла – после записи он посмотрел отснятый материал и сказал мне очень жесткую фразу: "Я увидел себя и ужаснулся". Прошло два года, Саша позвонил, попросил опубликовать передачу и сказал: "Я готов"".

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    "Каждый день – это день счастья", – говорит Саша о том, что такое счастье.

    Об успехе. "Мой успех – это мои друзья".

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    О мечте. "Чтобы никогда ни на кого не обижаться".

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    Маленькому мальчику он бы подарил умение, которому учат профессиональных байкеров – умение видеть горизонт.

    Зачем мы тут? "Кому-то нужна твоя сила".

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Ханиным

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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