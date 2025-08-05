В Москве умер режиссер Борис Юхананов

5 августа в Москве в возрасте 67 лет умер Борис Юхананов – режиссер, теоретик театра, видео, кино и телевидения; художник, писатель, поэт, педагог. С 2013 года он был художественным руководителем "Электротеатра Станиславский".

Борис Юхананов родился 30 сентября 1957 года в Москве. Окончил Воронежский институт искусств по специальности "актер театра и кино" (1979) и ГИТИС по специальности "режиссёр драмы", в мастерской Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева (1986).

Во время учёбы в ГИТИСе работал ассистентом режиссёра в спектакле Анатолия Эфроса "Буря" по У. Шекспиру (1983) и в спектакле Анатолия Васильева "Серсо" по пьесе Виктора Славкина (Театр драмы и комедии на Таганке, 1983-1985). Создатель первой в СССР независимой театральной группы "Театр – Театр" (1985, спектакли "Мизантроп", "Монрепо", "Хохороны"), сооснователь кинематографического движения "Параллельное кино" (1986). Педагогическую деятельность ведет с 1988 года: Ленинградский свободный университет (1988), Свободная академия в Москве (1989), Мастерская Индивидуальной Режиссуры (с 1988 по н. в.). С 1997 по 2002 гг. руководил режиссёрско-актёрским курсом в РАТИ-ГИТИС. Один из создателей первой петербургской частной балетной группы "Санкт-Петербургский маленький балет". Автор и руководитель исследовательских театральных проектов "Лаборатория Ангелической режиссуры" (2002-2004) и "ЛабораТория. Голем" (2002-2009).

С 1986 года осуществил более ста театральных постановок, представленных на разных площадках Москвы (театр "Школа Драматического Искусства", Московский ТЮЗ, Российский Академический Молодёжный театр, Центр имени В. Э. Мейерхольда, Электротеатр Станиславский и др.), Санкт-Петербурга (Эрмитажный театр), Киева (Театр драмы и комедии, Центр театрального искусства "ДАХ"), Вильнюса (Русского драматического театра Литвы), Лондона (Southwark Playhouse), Амстердама (Muziekgebouw), Виченцы (Teatro Olimpico), Котбуса (Staatstheater Cottbus).

В числе его видеоработ видеороман в 1000 кассет "Сумасшедший принц" (1986-1993), "Неуправляемый ни для кого" (1995), "Да Дауны!" (1997), документальная видеомистерия "Назидание" и др.

Скончался 5 августа 2025 года в Москве от острой сердечной недостаточности.