Асаф Амдурский отозвал подпись под "Заявлением культурного сообщества: останавливаем ужас в Газе"

Музыкант и композитор Асаф Амдурский объявил, что он отзывает свою подпись с петиции культурного сообщества, осуждавшей военные действия в секторе Газы. В своем заявлении он подчеркнул, что в петиции есть части, с которыми он не согласен. "Очень хорошие люди неправильно интерпретируют эти слова, и я сожалею об этом", – отметил композитор.

"Я не поддерживаю утверждение о том, что ЦАХАЛ якобы осуществляет голод или преднамеренное причинение вреда гражданскому населению сектора Газы, а выражения вроде "военные преступления" я предпочел бы приберечь для действий ХАМАСа, – подчеркивает Амдурский. – Эвьятар Давид и Ром Браславский живут в ситуации преднамеренного голода и ежедневно сталкиваются с безжалостными военными преступлениями".

Композитор также извинился перед военнослужащими ЦАХАЛа, подчеркнув, что он восхищается ими и продолжит добровольно помогать при каждой возможности, как делал все эти два года. При этом Амдурский добавил, что он поддерживает призывы освободить заложников, завершить войну и вернуть бойцов домой к семьям.

Петиция, озаглавленная "Заявление культурного сообщества: останавливаем ужас в Газе", была опубликована в эти выходные. Авторы письма заявляют, что, "как и все граждане Израиля, оказались, вопреки нашей воле и ценностям, соучастниками, ответственными за ужасающие события в секторе Газа, особенно за убийство детей и мирных жителей, голод, депортацию населения и бессмысленное разрушение городов Газы." Они призвали политиков остановить войну, не отдавать и не выполнять "незаконные приказы", "не совершать военные преступления".

"Не предавайте основы морали и ценности иудаизма, – обращаются авторы письма к политикам. – Прекратите войну. Освободите заложников". Среди подписавших заявление музыканты Хава Альберштейн, Гиди Гов, Яакова Гилада, Эстер Шамир, писательница Цруя Шалев, скрипачка и актриса Цруя Лахав, композитор Асаф Амдурский и другие.