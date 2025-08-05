Ковент-Гарден отменил постановку оперы "Тоска" в Тель-Авиве из-за Газы

Королевский балет и опера Великобритании (Ковент-Гарден) отменили запланированный на 2026 год показ оперы "Тоска" в оперном театре Тель-Авива. Это произошло после того, как 182 сотрудника Ковент-Гарден подписали открытое письмо с критикой израильского театра, который не выразил свою позицию в отношении войны с Газой. Причем только 40 из них подписали письмо своими именами, остальные предпочли остаться анонимными.

Авторы письма заявили, что "решения Ковент-Гарден на фоне продолжающегося геноцида в Газе" не может рассматриваться как нейтральное. Речь идет о прошедшей недавно в израильской опере постановке оперы "Турандот". "Это сознательное материальное и символическое соучастие с правительством, которое в данный момент совершает преступления против человечности", – говорится в письме. Напомним, ранее в Израильской опере прошли спектакли "Турандот", которые Ковент-Гарден предоставил в аренду коллегам: это означает, что были арендованы декорации и реквизит, при этом на сцену выходили израильские артисты.

"Израильская опера – публично предлагает бесплатные билеты солдатам Армии обороны Израиля "в знак признания их службы", как указано на её сайте, – отмечают авторы письма. – Позволяя использовать нашу постановку и интеллектуальную собственность в таком пространстве, Королевская опера делает чёткое политическое заявление – поддерживает силы, ответственные за ежедневные убийства мирных жителей в Газе".

Авторы письма потребовали не передавать свои постановки учреждениям, которые "легитимизируют и финансово поддерживают государство, участвующее в массовом убийстве мирных жителей". Артисты также вопросом, почему театр поддерживал Украину после полномасштабного вторжения России, но не поддерживает палестинцев Газы. "Это вопиющее проявление двойных стандартов", – заявляют они.

Авторы обращения также выразили поддержку артисту балета Дэниелу Перри, который поднял на сцене палестинский флаг, назвав это "актом смелости и моральной определенности". И осудили директора оперы Оливера Мирса, который пытался вырвать флаг у Перри, а потом сообщил артисту, что тот "больше никогда не будет работать в опере".

Генеральный директор Ковент-Гарден Алекс Бирд заявил, что после инцидента с Перри театр "пересмотрел внутренние протоколы", но надеется, что сцена Оперы "останется пространством для совместного культутрного опыта, свободным от личных политических высказываний". "Наша поддержка Украины соответствовала тогдашнему международному консенсусу, – добавил он. – Но поскольку глобальная геополитика становится всё более сложной, мы пересматриваем нашу позицию, чтобы она соответствовала нашей миссии и ценностям".