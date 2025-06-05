Умер дирижер и хормейстер Борис Певзнер

Стало известно, что 4 июня в возрасте 84 лет умер известный дирижер, основатель Московского хорового театра Борис Певзнер.

Борис Певзнер родился 24 августа 1940 года в Минске. Выпускник Краснодарского музыкального училища. Окончил Новосибирскую государственную консерваторию как хормейстер и как оперно-симфонический дирижёр. Он основал и возглавил первый в Сибири профессиональный камерный хор. С 1991 года был художественным руководителем и главным дирижером Московского хорового театра.

Сотрудничал с Арнольдом Кацем, Владимиром Спиваковым, Еленой Образцовой, Юрием Башметом, Джансугом Кахидзе, Саулюсом Сондецкисом, Владимиром Федосеевым и другими музыкантами.