Солист группы a-ha Мортен Харкет объявил о том, что страдает болезнью Паркинсона

У норвежского певца Мортена Харкета, бессменного фронтмена популярной группы a-ha, диагностирована болезнь Паркинсона. В сообщении на официальном сайте ансамбля 65-летний Харкет признался, что не рассчитывает на полное восстановление своих вокальных возможностей. По его словам, частичная потеря голоса – неизбежный побочный эффект прописанного ему лечения. Болезнь Паркинсона в настоящее время неизлечима, однако комплекс мер, предпринимаемых артистом под наблюдением врачей, позволяет замедлить её развитие.

Мортен Харкет призвал поклонников не волноваться по поводу его состояния и бросить силы на решение "реальных проблем". Он признался, что продолжает работать над песнями, хотя и не уверен, что сможет закончить их и подготовить к выпуску. Композитор и мультиинструменталист Магне Фурухольмен, многолетний творческий партнёр певца, сообщил, что вся жизнь группы a-ha отныне будет подстроена под возможности Харкета. В реальности это, судя по всему, означает прекращение как минимум активной гастрольной деятельности.

Группа a-ha была основана в Осло в 1982 года. Всемирную известность ансамблю принёс сингл "Take On Me" (1985), год спустя ансамбль номинировали на "Грэмми" в категории "лучший новый артист". Мощный вокал Мортена Харкета всегда был отличительной особенностью группы; в 2000 певец установил европейский рекорд (среди композиций, попавших в топ-40), удерживая высокую ноту в песне "Summer Moved On" на протяжении 20 с лишним секунд, или 8 тактов.