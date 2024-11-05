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Культура

В офисах Netflix в Европе прошли обыски

время публикации: 05 ноября 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 19:01
В офисах Netflix в Европе прошли обыски
AP Photo/Richard Drew

Во вторник (5 ноября) представители прокуратуры и полиции провели обыски в офисах стриминговой платформы Netflix в Париже и Амстердаме в рамках продолжающегося расследования предполагаемых финансовых нарушений. Расследование было открыто в 2022 году. Компанию подозревают в мошенничестве с налогами в составе организованной группы. Факт обыска в двух европейских штаб-квартирах платформы подтвердили в прокуратуре Нидерландов и Франции. Следователи в Париже и Амстердаме совместно ведут расследование под патронажем агентства Евроюст, объединяющего прокуроров и следователей европейских стран для облегчения проведения транснациональных расследований. В Национальном управлении по борьбе с мошенничеством, экологическими преступлениями и конфискацией активов Нидерландов подтвердили, что обыски проводились по запросу Французской национальной финансовой прокуратуры.

В Netflix пока не комментируют происходящее.

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