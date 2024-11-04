x
04 ноября 2024
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2024
|
04 ноября 2024
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Умер продюсер, композитор и автор песен Куинси Джонс, 28-кратный обладатель "Грэмми"

время публикации: 04 ноября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 11:39
Умер продюсер, композитор и автор песен Куинси Джонс, 28-кратный обладатель "Грэмми"
Chris Pizzello/Invision/AP

В Лос-Анджелесе скончался Куинси Джонс, легендарный американский музыкант и деятель музыкальной индустрии. Ему был 91 год.

"Сегодня с разбитым, но полным чувств сердцем мы вынуждены поделиться новостями о том, что нашего отца и брата Куинси Джонса больше нет с нами, – цитирует SkyNews представителей семьи артиста. – И хотя для всех нас это огромная потеря, мы будем вспоминать и восхищаться потрясающей жизнью, которую он прожил, и знать, что таких, как он, больше не будет".

Карьера Куинси Джонса продлилась более 70 лет. В 1950-е он заставил говорить о себе как об одарённом джазовом аранжировщике, а также играл на трубе в многих студийных и концертных составах (в том числе – на телевидении во время первых выступлений Элвиса Пресли).

С конца 1950-х Джонс также плодотворно сотрудничал с Фрэнком Синатрой. В 1960-е добавил к этим занятиям продюсирование, став вице-президентом компании "Mercury", а также сочинение музыки к кинофильмам – первой его работой в этом качестве стал фильм Сидни Люмета "Ростовщик" на тему Холокоста.

С 1975 года Джонс встал у руля собственной компании Qwest Productions, а к пулу его клиентов вскоре присоединился Майкл Джексон. Именно под руководством Куинси Джонс Джексон превратился в короля поп-музыки, выпустив альбомы "Off the Wall", "Thriller" и "Bad". В 1980-е продюсер также стал инициатором записи звёздного благотворительного сингла "We are the World", доходы от которого пошли на преодоление голода в Эфиопии.

С 28 статуэтками Куинси Джонс занимает третье место по количеству премий "Грэмми", уступая только певице Бейонсе и дирижёру Георгу Шолти. В 2013 году он был введён в Зал славы рок-н-ролла.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 21 октября 2024

Первый солист Iron Maiden Пол Ди`Анно скончался в возрасте 66 лет
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 23 сентября 2024

Умер Роджер Палм – барабанщик, записавший многие хиты группы ABBA
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 16 сентября 2024

Скончался Тито Джексон, брат Майкла Джексона, входивший в группу Jackson 5
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 сентября 2024

Умер кумир молодежи 60-х годов актер и музыкант Джеймс Даррен