Умер продюсер, композитор и автор песен Куинси Джонс, 28-кратный обладатель "Грэмми"

В Лос-Анджелесе скончался Куинси Джонс, легендарный американский музыкант и деятель музыкальной индустрии. Ему был 91 год.

"Сегодня с разбитым, но полным чувств сердцем мы вынуждены поделиться новостями о том, что нашего отца и брата Куинси Джонса больше нет с нами, – цитирует SkyNews представителей семьи артиста. – И хотя для всех нас это огромная потеря, мы будем вспоминать и восхищаться потрясающей жизнью, которую он прожил, и знать, что таких, как он, больше не будет".

Карьера Куинси Джонса продлилась более 70 лет. В 1950-е он заставил говорить о себе как об одарённом джазовом аранжировщике, а также играл на трубе в многих студийных и концертных составах (в том числе – на телевидении во время первых выступлений Элвиса Пресли).

С конца 1950-х Джонс также плодотворно сотрудничал с Фрэнком Синатрой. В 1960-е добавил к этим занятиям продюсирование, став вице-президентом компании "Mercury", а также сочинение музыки к кинофильмам – первой его работой в этом качестве стал фильм Сидни Люмета "Ростовщик" на тему Холокоста.

С 1975 года Джонс встал у руля собственной компании Qwest Productions, а к пулу его клиентов вскоре присоединился Майкл Джексон. Именно под руководством Куинси Джонс Джексон превратился в короля поп-музыки, выпустив альбомы "Off the Wall", "Thriller" и "Bad". В 1980-е продюсер также стал инициатором записи звёздного благотворительного сингла "We are the World", доходы от которого пошли на преодоление голода в Эфиопии.

С 28 статуэтками Куинси Джонс занимает третье место по количеству премий "Грэмми", уступая только певице Бейонсе и дирижёру Георгу Шолти. В 2013 году он был введён в Зал славы рок-н-ролла.