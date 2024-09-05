Тики Даян и Авияху Пинхасов сыграют в комедийном сериале "Счастливое место"

Актриса Тики Даян, получившая премию "Офир" 2023 года за роль в фильме "Семь благословений" и номинированная в этом году, а также исполнитель Авияху Пинхасов сыграют в новом комедийном сериале по заказу корпорации "КАН" "Счастливое место". По информации Walla, над сценарием сериала работают актриса Ноа Колер и режиссер Рам Нахари. Колер также сыграет главную героиню шоу Веред, чья жизнь трещит по швам: работа не приносит удовольствия, как и брак, а тут еще ее мать (Даян) заявляет, что больше не видит смысла жить и просит дочь помочь ей умереть. Однако дочери эта идея не нравится. Некоторые особенности сложных и порой комических взаимоотношений Веред и ее матери Колер описала из личного опыта. Авияху Пинхасов сыграет партнера Веред.

Колер и Нахари уже год работают над сценарием "Счастливого места". Съемки должны начаться в ноябре этого года. По словам Колер, писать комедию на фоне продолжающейся войны непросто, но авторы надеются хоть немного отвлечь и утешить зрителей. Она также призвала к скорейшему заключению сделки по возвращению заложников.