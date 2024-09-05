Исследователи: Китай вмешивается в выставки французских музеев

Группа французских ученых опубликовала открытое письмо в газете Le Monde. Они утверждают, что музеи соглашаются с требованиями Пекина и это приводит к китаизации некитайских культур.

Французские исследователи обеспокоены тем, что культурные учреждения Франции способствуют "китаизации" – процессу ассимиляции некитайских культур под влиянием Китая. В открытом письме, опубликованном в газете Le Monde, они утверждают, что Музей д"Орсэ и Музей Гиме согласились с требованиями Пекина о переписывании истории и стирании культур некитайских народов. Это заявление прозвучало на фоне официального года культурного обмена между Францией и Китаем.

Авторы письма приводят в пример Музей истории Нанта, который в 2023 году отказался от китайских артефактов для своей выставки о Чингисхане, столкнувшись с попытками Китая "стереть имя Чингисхана и монгольскую культуру".

"Претензии Китая на соседние территории реализованы в ущерб коренным народам этих регионов", – отмечается в письме. Исследователи подчеркивают, что успехи Китая достигаются за счет жесткой ассимиляции некитайских народов и подавления их культур под властью ханьского большинства.

Исследователи сообщают, что Музей д"Орсэ переклассифицировал тибетские экспонаты, указав, что они происходят из "Тибетского автономного района", вместо упоминания Тибета как отдельной страны. "Это показывает стремление стереть Тибет, оккупированный и колонизированный с 1950 года, с карт и из памяти людей", – говорится в письме.

В Музее Гиме, одном из крупнейших хранилищ азиатского искусства за пределами Азии, вместо названия "Тибет" на экспонатах теперь указывается "Гималайский регион".

Руководство музеев на момент публикации письма не предоставило комментариев по этому поводу.

2024 год был объявлен "Франко-китайским годом культурного туризма", приуроченным к 60-летию дипломатических отношений между странами. В рамках программы в Музее "Гиме" в ноябре завершится выставка "Чанъань: блистательная столица империи Тан", организованная в сотрудничестве с китайской компанией Art Exhibitions China.

Параллельно в Пекине проходит выставка "Запретный город и Версаль", посвященная культурным связям Франции и Китая в XVII-XVIII веках, а в Шанхае открывается первый международный филиал Музея Родена.

Среди подписантов письма – известные тибетологи Жан-Люк Ашар, Стефан Аргюльер, Катя Буффетрий и Фернанд Мейер. Также письмо подписал Жак Бако, коллекционер антиквариата XVIII-XIX веков, который может быть связан с легендарным французским тибетологом Жаком Бако (1877-1965), чья коллекция была передана Музею Гиме в начале XX века.