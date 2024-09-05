Японские барабаны для всех – бесплатное шоу в Кейсарии

В эту субботу, 7 сентября, в порту Кейсарии состоится шоу выпускников академии Taiko Life Israel. Более 100 барабанщиков – участников ансамбля и выпускников академии – соберутся, чтобы продемонстрировать впечатляющую игру на традиционных японских барабанах тайко.

Барабан Taiko – это не просто музыкальный инструмент, это философия и форма искусства, тесно связанная с традициями и духовностью Японии. Чтобы играть на таком барабане, надо использовать всё тело.

В древности тайко использовались не только для музыкальных выступлений, но и в религиозных обрядах, военных церемониях и даже для связи между деревнями. Сегодня это искусство переросло в современное шоу, где музыканты совмещают технику игры с физической и духовной дисциплиной, напоминая зрителям движения самураев.

Барабанщики Taiko Life известны своей способностью создать атмосферу общности и "зажечь" зрителей. Академия Taiko Life Israel, основанная израильтянином Нитаем Целинкером, это первая и единственная в стране школа, где обучают традиционному японскому барабанному искусству.

Целинкер, вдохновленный культурой Востока и своим опытом в боевых искусствах, интегрировал в обучение элементы медитации, движения и концентрации, что позволяет ученикам достигать высшего уровня мастерства и единства с инструментом​.

Звуки барабанов тайко пробуждают в людях особую энергию и силу, что делает такие выступления популярными как в Японии, так и по всему миру. Музыканты академии также добавляют в свои программы элементы современных технологий, таких как видеомаппинг, создавая интерактивные визуальные эффекты, которые усиливают впечатление от их выступлений​.

Порт Кейсарии, одна из самых популярных туристических достопримечательностей Израиля – это идеальное место для подобного шоу. Открытая площадка перед древними руинами помогает создать особую атмосферу, погружая зрителей в синтез древности и современности.

Выступление студентов Taiko Life Academy, суббота, 7 сентября, в 18:00, в порту Кейсарии. Вход свободный.