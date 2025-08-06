Американская актриса Келли Мак умерла в возрасте 33 лет

Американская актриса Келли Мак, сыгравшая в постапокалиптическом сериале "Ходячие мертвецы", скончалась в Цинциннати в возрасте 33 лет.

Издание Hollywood Reporter пишет, что причиной смерти актрисы стала глиома центральной нервной системы.

Келли Мак считалась перспективной молодой актрисой. Она успела сняться в девятом сезоне "Ходячих мертвецов", в сериале "911", в сериале "Чикаго Мед", а также много снималась в рекламе, в том числе вместе со своей мамой, и озвучивала персонажей.

В январе Келли на своей странице в Instagram сообщила, что у нее диагностирована диффузная срединная глиома. Этот тип опухоли относится к высокоагрессивным злокачественным новообразованиям центральной нервной системы, чаще всего локализуется в срединных структурах мозга (например, мозговой ствол, таламус, спинной мозг). С осени 2024 года актриса передвигалась с помощью ходунков и инвалидной коляски.