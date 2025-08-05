Этгар Керет: "Израиль использует голод как оружие войны"

Израильский писатель Этгар Керет заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera жестко раскритиковал действия Израиля в Газе. В материале под заголовком "Необходимо остановить бойню – наша демократия не работает" Керет обвинил израильское правительство в систематическом разрушении городов в Газе, использовании голода как оружия и политике, ведущей к международной изоляции. "Большинство израильтян хочет прекращения боевых действий и освобождения заложников", но власть сосредоточена "в руках радикального меньшинства", – говорит писатель. По оценкам Керета, всего 20% населения Израиля хочет продолжения боевых действий, но, по его словам, власть в стране сегодня сосредоточена в руках представителей меньшинства. "Расисты, мессианские фанатики – небольшая прослойка, подобная неонацистам в Германии, только здесь они в правительстве", – добавил он.

Керет также отметил, что израильское общество находится "в тумане 7 октября", которое привело к "выборочной эмпатии", а израильские СМИ не говорят о происходящем в Газе. При этом Керет отказался использовать термин "геноцид" в отношении происходящего в Газе. "Прежде всего нужно остановить бойню, освободить заложников – а потом уже пригласить юристов, чтобы они дали точное определение", – считает он.

Ранее Этгар Керет подписал петицию о прекращении войны в Газе "Заявление культурного сообщества: останавливаем ужас в Газе", которая стала предметом ожесточенных дебатов в израильском обществе и раскола в творческих кругах. Так музыкант и актер Идан Амеди выступил с жесткой критикой петиции, авторы которой обвинили израильскую армию в совершении военных преступлений. А певец Авив Гефен заявил, что отказался подписать документ, который возложил вину за эту войну на солдат, хотя и считает, что "война стала политической, бесцельной и направлена лишь на сохранение власти Нетаниягу". Отметим, что сестра Авива Гефена Шира – жена Этгара Керета. Оба супруга подписали петицию.