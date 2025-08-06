Израильский фильм "Мама" включен в программу кинофестиваля в Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто объявил программу, включив в нее израильский фильм "Мама" – дебютную полнометражную ленту Ор Синай с Евгенией Додиной в главной роли. Премьера картины состоялась в мае на кинофестивале в Каннах. Отборщики Торонто внесли "Маму" в программу Centrepiece, в которой показывают лучшие фильмы года. В основном те, которые уже получили положительные отзывы прессы в Каннах или на Берлинале.

Фильм "Мама" рассказывает историю домработницы из Польши, которая много лет проработала в Израиле в богатой семье. Здесь ее любят, но из-за несчастного случая ей приходится взять отпуск и вернуться ненадолго в Польшу, где, как она думает, ее ждут муж и взрослая дочь, где она на заработанные в Израиле деньги строит дом и где выясняется, что не все можно купить за деньги.

В той же программе Centrepiece участвуют картины "Два прокурора" Сергея Лозницы, "Голубая луна" Ричарда Линклейтера, "Орлы республики" Тарека Салеха, "Президентский пирог" Хасана Хади, "Девочка-левша" Цоу Ши-Чин, "Сирота" Ласло Немеша и другие картины.