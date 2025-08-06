Израильские клипмейкеры номинированы на премию MTV Video Music Awards

Премия MTV Video Music Awards объявила номинантов 2025 года. В категории "клип года" в список попали израильские режиссёры Ваня Хейманн и Галь Муджа, создатели видео на песню "Manchild" для певицы Сабрины Карпентер.

Снятая в стиле сюрреалистической пародии на ковбойские роуд-муви, эта нашумевшая работа (по состоянию на сегодняшний день у неё более 60 миллионов просмотров на YouTube) будет соревноваться за награду с клипами Арианы Гранде, Билли Айлиш, Леди Гаги и Бруно Марса.

Леди Гага стала рекордсменом по количеству номинаций на MTV Video Music Awards в 2025-м: в общей сложности у неё их 12. На втором месте – Марс с 11 номинациями, далее рэпер Кендрик Ламар с 10 номинациями и, наконец, Сабрина Карпентер с 8. У Бейонсе и Тейлор Свифт, удерживающих рекорд по общему количеству полученных наград, в этом году – лишь по одной номинации (в категории "артист года").

Церемония вручения MTV Video Music Awards состоится 7 сентября в зале UBS Arena в Нью-Йорке.