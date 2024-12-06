Еврейский музей Нью-Йорка купил содержание израильского павильона на Венецианской биеннале 2024

Видеоинсталляция израильской художницы Рут Патир "(м)otherland", созданная для израильского павильона на биеннале 2024 в Венеции, пополнила коллекцию "Еврейского музея" в Нью-Йорке. Но, сначала, работа будет показана в Тель-Авиве.

Павильон Израиля на 59 Венецианской Биеннале так и не открылся, по внезапному решению художницы и кураторов. В витрине павильона выставлено объявление о том, что он будет закрыт до достижения перемирия в войне между Израилем и ХАМАСом, а также до освобождения заложников. В течение всей выставки израильский павильон вынужденно охранялся.

Еврейский музей в Нью-Йорке объявил о приобретении видеоработы "(М)otherland" Рут Патир, созданной для израильского павильона на 59-й Венецианской биеннале 2024 года. Эта инсталляция, состоящая из пяти частей, исследует тему материнства, гендера и репродуктивных прав через призму цифровых технологий и древних артефактов. В основе работы лежат анимации фигурок богинь плодородия железного века, выполненные с использованием современных технологий визуализации.

Работа дебютирует в Музее искусств Тель-Авива в марте 2025 года, а затем будет представлена в Еврейском музее после завершения реконструкции его галерей третьего и четвёртого этажей, которая намечена на осень 2025 года.

Изначально инсталляция была задумана для израильского павильона на Биеннале.

Четыре части работы – "Петах-Тиква (Ожидание)", "Интейк", "Истории извлечения" и "(М)otherland" – рассказывают о личном опыте Патир. О том, что она пережила, после диагноза мутации гена и последующего лечения бесплодия. Видео основаны на записях её разговоров с врачами, матерью, друзьями и воображаемой онлайн-аудиторией. Фигурки богинь плодородия, найденные при раскопках в Восточном Средиземноморье и предположительно использовавшиеся в качестве амулетов.

В работах Патир становятся метафорами женщин и их борьбы с давлением общества.

В пятой части, "Плач", созданной после событий 7 октября 2023 года, те же фигурки появляются в процессе массового шествия, выражая скорбь и гнев, связанные с трагическими событиями. Этот эпизод подчеркивает силу коллективного траура и женской солидарности.

Директор Еврейского музея Джеймс С. Снайдер подчеркнул значимость работы Патир как примера культурного активизма: "Это приобретение отражает наше стремление к созданию диалога через искусство, поднимающее универсальные темы и демонстрирующее наше общечеловеческое начало".

Рут Патир – израильская художница, работающая с разными медиа, выпускница Колумбийского университета и Академии искусств "Бецалель". Её работы, часто основанные на личных переживаниях, исследуют вопросы гендера, технологий и власти. Она участвовала в крупных международных выставках, включая Гванчжусскую биеннале и проекты в "Центре Помпиду", "Музее современного искусства в Нью-Йорке" и на других площадках.

Приобретение "(М)otherland" произошло в ключевой момент преобразования "Еврейского музея", который обновляет свои галереи для переосмысления еврейской культуры через призму искусства, охватывающего 3,5 тысячи лет истории.