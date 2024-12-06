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Культура

Лиор Раз получил Орден искусств и литературы Франции

Израильское Кино
время публикации: 06 декабря 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 11:29
Лиор Раз получил Орден искусств и литературы Франции
AP Photo/Oded Balilty

Израильский актер и продюсер Лиор Раз, автор и исполнитель главной роли в сериале "Фауда", стал кавалером французского Ордена искусств и литературы. Об этом сообщает посольство Франции в Израиле на официальной странице ведомства в социальной сети X. Орден был вручен послом Франции в Израиле Фредериком Журнесом.

"Дорогой Лиор, вы можете гордиться тем, что создали новый стиль и объединили аудиторию со всего мира, – отметил Журнес, поздравляя Раза с наградой. Ваше творчество и талант сделали вас одной из выдающихся фигур современного кинематографа. Я желаю вам дальнейших успехов и надеюсь, что у вас будет возможность – и я знаю, насколько для вас это важно – строить новые мосты между двумя близкими вашему сердцу странами, Израилем и Францией".

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