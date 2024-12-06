Неделя в кино: "Злая: Часть первая" – старые песни о главном в стразах от Сваровски

По экранам кинотеатров шагает "Злая: Сказка о ведьме Запада" – экранизация культового бродвейского мюзикла с Арианой Гранде и Синтией Эриво. Фильм уже называют главным претендентом на "Оскар", у него невероятно высокие сборы и звание фильма года от Национального совета кинообозревателей США. Успех "Злой" вполне предсказуем – история страны Оз для американцев такая же значимая часть культурного кода, как "Маленький принц" или "Алиса в Стране чудес" для европейцев. "Злая", впрочем, основана не на оригинальной книге Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз" 1900 года и даже не на ее экранизации 1939 года, а на спиноффе авторства Грегори Магуайра "Ведьма: Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз" 1995 года.

Магуайр получил степень по детской литературе, защитил докторскую диссертацию по детским фэнтези 1939-1989 годов. Воспитывавшийся в католической традиции Магуайр много размышлял о вопросах добра и зла, но не находил на них ответов, пока, наконец, не обратил внимание на то, что злые персонажи в детской литературе всегда функциональны – их задача стать триггером для развития сюжета и вызвать у читателя "правильные", однозначные эмоции. Тогда ему и пришло в голову написать биографию злой колдуньи из "Волшебника страны Оз", экранизации 1939 года, в которой студии MGM удалось впервые применить технологию Technicolor, благодаря которой лицо злой ведьмы получилось зеленым. Это и стало отправной точкой для книги Магуайра, который задумался о судьбе ведьмы – ведь из-за зеленой кожи девочку в детстве наверняка боялись и дразнили, а когда тебя все время дразнят и ты не такой, как все, в какой-то момент ты неизбежно превратишься в то, чем тебя и так считают: в исчадие ада. Книга Магуайра – вовсе не детская сказка, а одно из первых исследований анамнеза зла, а заодно и нетерпимости к иному, расизма, терроризма и прочих неприятностей. Получилась довольно мрачная книжка с отсылками к истории нацизма и лично Гитлеру – Магуайр в какой-то момент заметил сходство между словами Hitler и Wicked (злая – на английском языке). Бродвейский мюзикл, поставленный по мотивам книги Магуайра Стивеном Шварцем и Уинни Хольцманом, несколько облегчил для зрителей невеселые размышления Магуайра, вернув историю в пространство однозначности – зеленое обречено стать злым, а борьба с несправедливостью несправедливой.

Главные героини "Злой" – девушка-изгой с зеленой кожей и сверхъестественнными способностями Эльфаба (впоследствии Злая Ведьма Запада) и всеми любимая, барбиобразная Галинда (впоследствии Добрая Ведьма Севера). Девушки знакомятся в Университете Шиз, куда Галинда прибывает с миллионом розовых чемоданов в забронированный специально для нее люкс, а Эльфаба сопровождает сестру-инвалида, любимую, в отличие от нее, дочь губернатора Страны Жевунов. Отец Эльфабу ненавидит и не принимает – во-первых, родившаяся с зеленой кожей девочка явный признак того, что жена ему изменяла, во-вторых, опасаясь, что и второй ребенок появится на свет уродом, их мать во время беременности перестаралась с пищевыми добавками, и Несса родилась инвалидом. Эльфабе вообще не повезло с самого рождения – за зеленую кожу ее дразнили, а за ответную ярость (которая проявлялась в неуправляемо летающих предметах) наказывали и боялись. Поэтому в престижный университет для детей-мажоров ее отец отправлять не собирался к радости абитуриентов, которые в ужасе отшатываются от зеленокожей мрачной девицы, сопровождающей Нессу. Но заправляющая в Шизе профессор Моррибль заприметит необычную гостью, пригласит ее в свой особый класс волшебства и устроит встречу с Волшебником страны Оз – давняя мечта Эльфабы, которая надеется, что волшебник сможет сделать ее такой, как все. На внезапно свалившиеся на Эльфабу привилегии рассчитывала вообще-то Галинда, у которой из талантов только умение красиво закидывать волосы за плечо и несгибаемая вера в собственную привилегированность. Поэтому отношения между девушками сразу не заладятся. Собственно, на их соперничестве, а потом сближении (для Эльфабы это первая в жизни дружба, для Галинды – способ в очередной раз доказать свое совершенство и превосходство) и построен фильм "Злая. Часть первая" режиссера Джона Чу, который до "Злой" никакими выдающимися проектами не отличился.

Фильм "Злая" – экранизация первого акта бродвейского мюзикла хронометражом в два часа сорок минут. Студия Universal не пожалела ресурсов, чтобы поразить воображение зрителей. Проект разрабатывался почти 12 лет, его несколько раз откладывали – сначала из-за пандемии, потом из-за забастовки Гильдии актеров и сценаристов. В 2021 году наконец стало известно, что главные роли в картине исполнят Ариана Гранде (лауреат "Грэмми", дочь владельца дизайнерской компании, которую назвали в честь принцессы Орианы из мультфильма "Кот Феликс") и британская певица Синтия Эриво (обладательница "Тони", "Грэмми" и "Эмми", дочь эмигрантов из Нигерии, квир и бисексуалка). Заложенное кастом социальное и энтическое противопоставление главных героинь "Злой" получилось более чем прямолинейным. Прелестная блондинка в барби-подобных розовых платьицах, не блещущая большим умом, но уверенная в собственном безусловном лидерстве соперничает с зеленокожей Эльфабой в очках и мрачном черном платье, а потом вызывается обучить этого несчастного изгоя искусству популярности, избавившись от раздражающих особенностей. На фоне этих вроде бы безобидных девочковых разборок между мейнстримом и инаковым начинаются совсем не безобидные репрессии других "чужих" – говорящих животных объявляют вне закона, им запрещают преподавать в университете и вообще жить среди людей на равных, сажают в клетки или изгоняют. Эльфаба, настрадавшись от собственной чужести, естественно, становится на сторону угнетаемых, легкомысленный принц Фиеро (Джонатан Бейли) неожиданно проникается страданиями угнетаемых и обаянием Эльфабы, а Галинда тоже участвует, чтобы не отстать от новой моды. И хотя Эльфаба таки попадет в гости к Волшебнику, Изумрудный город тоже не станет для нее домом.

Наверное, в 1995 году, когда книга Магуайра увидела свет, ребром поставленные вопросы о дискриминации, расизме, социальной несправеливости и порождаемом ими зле звучали революционно. Подозреваю, что и в 2005 году, когда появился бродвейский мюзикл, тоже. Но к 2024 году, когда борьба с дискриминацией обернулась дискриминационным догматизмом, а защита слабых и обездоленных обернулись агрессивной протеррористической риторикой, "Злая" смотрится как побитый молью плащ, щедро расшитый блестящими стразами от Сваровски. Избыточность и яркость декораций, которые и оценить невозможно, так быстро сменяют друг друга сцены, дорогие костюмы и спецэффекты, впечатляющие массовки и мучительная для глаз пестрота за два с половиной часа утомляют. И дело не только в визуальной избыточности и затянутом хронометраже. "Злая" – по-бродвейски пышное зрелище, сопровождающееся броскими, но однообразными музыкальными номерами и почти отсутствующим сюжетом ("Злая. Первая часть" – лишь завязка истории). Уже третий киномюзикл 2024 года (помимо "Джокер: Безумие на двоих" Тодда Филлипса и "Эмилии Перес" Жака Одияра), слепленный из незамысловатых размышлений о добре и зле, не самого лучшего музыкального наполнения и агрессивного маркетинга.

Обзор подготовила Алина Ребель