Заава Бен готовится к выпуску первого альбома за 14 лет – на крупном международном лейбле

Израильская певица Заава Бен, одна из первых звёзд так называемой музыки мизрахит, подписала контракт с глобальным музыкальным гигантом Universal Records. Согласно контракту, в 2025 году планируется издать новый студийный альбом певицы – первый за 14 лет. Подчёркивается, что в Universal уже собирают пул продюсеров и авторов песен, которым будет поручено подготовить материал, достойный статуса артистки в Израиле.

"Предстоящий год – один из самых важных во всей биографии Заавы Бен, – сказал журналистам её менеджер. – Мы с нетерпением ждём возможности поработать с одной из крупнейших мировых компаний и войти в высшую лигу мировых поп-исполнителей". Среди клиентов Universal – в самом деле суперзвёзды: Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Билли Айлиш, Кендрик Ламар и многие другие.

Как отмечает "Mako", контракт Бен подписан с израильским подразделением Universal, однако дистрибуцией всех её предстоящих релизов будет заниматься материнская компания. Это значит, что музыка певицы сможет попасть на прилавки магазинов в арабских странах, где Заава Бен и так пользовалась популярностью, хоть и несколько подпольного свойства. Пиратские кассеты с её записями с начала 1990-х распространялись в том числе в арабском мире, а в 1997 году режиссёр Эрез Лауфер снял о ней документальный фильм "Одинокая звезда" – в те годы Бен выступала с концертами не только в Тель-Авиве и Хайфе, но и в Иерихоне и Шхеме, Иордании и Египте.

Первый и главный хит певицы, "טיפת מזל", вышел на одноимённом альбоме в 1989 году. На сегодняшний день последняя полноформатная пластинка Заавы Бен датирована 2011 годом, она называлась "לילות בבית".