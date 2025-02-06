Гример по ошибке попытался удалить нос Эдриана Броуди на съемках фильма "Бруталист"

Визажист фильма "Бруталист" пыталась удалить нос Эдриана Броуди, думая, что это протез, рассказал актер.

Для последних сцен фильма, где персонаж Броуди, венгерский архитектор, уже пожилой и передвигается в инвалидной коляске, потребовался сложный грим с силиконовыми накладками и окрашивание волос. Во время вечернего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon актер поделился историей, как гример фильма пыталась удалить накладки с его носа, но вместо этого начала "снимать" его настоящий нос.

"Эта женщина усердно работала с растворителем на моем носу. Она просто работала, и я спросил: "Вы пытаетесь удалить это?" – вспоминает он. "И она сказала: "Да". А я сказал: "Это не смывается!".

Броуди считается главным претендентом на премию "Оскар" в категории "Лучший актер" за свою роль в фильме "Бруталист". Помимо этого фильм номинирован на еще 10 премий "Оскар" , включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую актерскую игру, присужденные коллегам Броуди Фелисити Джонс и Гаю Пирсу.