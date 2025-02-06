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Культура

Гример по ошибке попытался удалить нос Эдриана Броуди на съемках фильма "Бруталист"

Оскар
Звезды
время публикации: 06 февраля 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 18:00
Гример по ошибке попытался удалить нос Эдриана Броуди на съемках фильма "Бруталист"
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Визажист фильма "Бруталист" пыталась удалить нос Эдриана Броуди, думая, что это протез, рассказал актер.

Для последних сцен фильма, где персонаж Броуди, венгерский архитектор, уже пожилой и передвигается в инвалидной коляске, потребовался сложный грим с силиконовыми накладками и окрашивание волос. Во время вечернего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon актер поделился историей, как гример фильма пыталась удалить накладки с его носа, но вместо этого начала "снимать" его настоящий нос.

"Эта женщина усердно работала с растворителем на моем носу. Она просто работала, и я спросил: "Вы пытаетесь удалить это?" – вспоминает он. "И она сказала: "Да". А я сказал: "Это не смывается!".

Броуди считается главным претендентом на премию "Оскар" в категории "Лучший актер" за свою роль в фильме "Бруталист". Помимо этого фильм номинирован на еще 10 премий "Оскар" , включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую актерскую игру, присужденные коллегам Броуди Фелисити Джонс и Гаю Пирсу.

Культура
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