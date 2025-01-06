В Великобритании вынесен приговор девушке, укравшей неизданные песни Coldplay и других звёзд

В Лутоне (пригороде Лондона) вынесли приговор местной жительнице, 22-летней Скайлар Дэлзиэл, обвинявшейся в воровстве материалов, защищённых авторским правом. По версии следствия, которую суд счёл доказанной, Дэлзиэл взломала облачное хранилище, принадлежавшее крупному лейблу Sony Music Entertainment. Изучив её персональный компьютер, полиция обнаружила доступ почти к 300000 музыкальным композициям.

Некоторые песни, не издававшиеся официально, Дэлзиэл скачивала и затем продавала покупателям в даркнете. Среди пострадавших артистов называют группу Coldplay, певца Шона Мендеса, а также певиц Мелани Мартинес, Бебе Рексу и Тейлор Апсал (более известной как UPSAHL) Именно на взлом странички последней на внутреннем сервере компании обратили внимание в Sony Music Entertainment в июне 2021 года, после чего лейбл обратился в правоохранительные органы. Утверждается, что в общей сложности в промежуток с апреля 2021-го по январь 2023 года Дэлзиэл заработала незаконной деятельностью около 42 тысяч фунтов.

Жительница Лутона признала вину по 13 пунктам обвинения. Её приговорили к 21 месяцам тюремного заключения и 180 часам обязательных работ.

Дело, однако, всё ещё не закрыто: следствие установило, что Скайлар Дэлзиэл переводила вырученные средства на банковские счета в США. Британские полицейские связались с Департаментом национальной безопасности США, чтобы выяснить, кому они принадлежат.