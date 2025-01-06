Идан Амеди выпустил первый полноформатный альбом после ранения в Газе

6 января на стриминговых сервисах появился "סופרמן" ("Супермен") – 46-минутный альбом певца и актёра Идана Амеди, которому под занавес прошлого года предшествовал выход одноимённого сингла. В запись вошли 13 композиций, над которыми артист работал на протяжении года, прошедшего с тяжёлого ранения, полученного им в боях в секторе Газы.

"Я сочинял этот альбом в самые тяжёлые минуты жизни, как физически, так и ментально, – написал музыкант в сопроводительном тексте к релизу. – Я сочинял его в лесу, гуляя по утрам с собакой; в такси, по дороге на сеансы реабилитации; в кровати, по ночам, после операций. Во все те мгновения, когда мне удавалось отрешиться от происходящего. Впервые в жизни я писал музыку, потому что я должен был писать музыку. Чтобы успокоить боль, которая находится глубоко внутри. Чтобы выговориться. Я писал её, как ребёнок, которому попала в руки коробка с красками – ничего не планируя, не обдумывая конкретные строчки, не боясь результата".

"Через два дня пройдёт год со дня моего ранения, – продолжает Амеди. – Со мной в тот день произошло чудо, а для семей нескольких моих друзей это самый мрачный день в жизни [в той же военной операции погибли сослуживцы артиста]. Я всегда буду помнить их, и в этом альбоме старался писать и о них тоже. Это очень личные песни – но они о стране и о народе, это песни боли, надежды и любви, поминальные молитвы и баллады о конце света".

В феврале Идан Амеди впервые после ранения выйдет на сцену – билеты на концерты в Тель-Авиве и Иерусалиме должны появиться в продаже в полдень завтра, 7 января.