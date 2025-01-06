В понедельник, 6 января, в возрасте 68 лет умер известный бард Вадим Мищук.

Вадим Мищук родился 5 июля 1956 года в Риге, жил в Москве. Окончил Рижский политехнический институт. Долгое время с братом – Валерием Мищуком – играли в группе "Домино" (1977-1989). С 1989 года братья Мищуки регулярно выступали как дуэтом, так и поодиночке, а также в составе бардовского ансамбля "Песни нашего века" и в составе трио "Под мухой" с Леонидом Сергеевым. Они были постоянными участниками проекта "Песни нашего века". Валерий умер 14 августа 2022 года.

За годы творческой деятельности братья Мищуки выпустили около десятка альбомов с песнями на собственные стихи, а также на стихи русских поэтов самых разных поколений, среди которых: Борис Пастернак, Давид Самойлов, Александр Межиров, Юрий Левитанский, Арсений Тарковский, Андрей Вознесенский, Генрих Сапгир и многие другие.

Братья Мищуки неоднократно выступали с концертами в Израиле, участвовали в израильских слетах авторской песни.