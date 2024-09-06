Группа Linkin Park объявила о воссоединении в новом составе и представила новую песню

Популярная американская группа Linkin Park, не выступавшая с 2017 года, объявила о возвращении к активной творческой деятельности. В новый состав ансамбля наряду с постоянными участниками Linkin Park Майком Шинодой (вокал, рэп, ритм-гитара, клавишные), Брэдом Делсоном (соло-гитара, бэк-вокал), Джо Ханом (синтезатор, электроника) и Дэйвом "Фениксом" Фарреллом (бас, бэк-вокал) вошли барабанщик Колин Бриттейн и певица Эмили Армстронг. Музыканты уже записали и выпустили первый сингл с предстоящего восьмого студийного альбома "From Zero", композиция получила название "Emptiness Machine".

Linkin Park – одна из самых успешных рок-групп 2000-х и 2010-х годов. В широком смысле их стиль можно определить как альтернативный рок, в более узком – как ню-метал (другие известные ансамбли в той же жанровой нише – в частности, Korn, Limp Bizkit и System of a Down). Проект появился на свет в 2000 году и просуществовал до 2017-го, когда покончил с собой фронтмен и лидер Linkin Park Честер Беннингтон. Общие тиражи записей ансамбля превышают 100 миллионов экземпляров, у него также есть две премии "Грэмми".

Новая вокалистка группы Эмили Армстронг ранее пела в проекте Dead Sara, выпустившем три студийных альбома. В музыке Linkin Park ведущий женский вокал впервые был использован в альбоме "One More Light", который вышел в 2017 году – песню "Heavy" Честер Беннингтон пел дуэтом с певицей Kiiara (Киарой Солтерс).