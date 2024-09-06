"Я человек сомневающийся". Вадим Радионов в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостем передачи стал Вадим Радионов – журналист, сооснователь и ведущий YouTube-канала "И грянул Грэм". "Я человек сомневающийся", – говорит он.
О проекте "И грянул Грэм". "Если человеку становится чуть менее страшно, значит ты не зря это делаешь".
"Творчество – это про свободу и про радость", – считает Радионов.
Если бы была возможно задать вопрос Богу, то спросил бы: "Почему ты наказываешь детей?"
"У тебя есть минута, тебя слышит весь мир. Что бы ты сказал?" "Остановите войну". И оставшиеся 50 секунд молчал бы.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Вадимом Радионовым
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].