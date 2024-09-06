В возрасте 83 лет умер бразильский композитор и пианист Сержио Мендес. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на The Guardian.

Мендес умер в окружении членов семьи в Лос-Анджелесе. Причиной смерти названы проблемы со здоровьем, вызванные перенесенным короновирусом.

В последний раз Мендес выступал в ноябре 2023 года "при полных залах в Париже, Лондоне и Барселоне", говорится в заявлении семьи музыканта.

Сержио Мендес родился в бразильском городе Нитерой в 1941 году в семье врача. Музыкальное образование он получил в местной консерватории, где обучался игре на фортепиано. В конце 1950-х он начал выступать в ночных клубах, где исполнял музыку в популярном в те годы стиле босса-нова.

Вместе со своей группой он выпустил два альбома, которые плохо продавались, после чего они пригласили в коллектив американскую певицу Лэни Холл. В 1966 году группа выпустила альбом Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66, который стал платиновым. Во многом это произошло из-за кавера на песню Mas Que Nada. "Это был первый случай, когда песня на португальском языке стала хитом в Америке и во всем мире", – говорил сам Мендес.