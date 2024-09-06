В Петербурге умер автор более шестидесяти детских книг Валерий Воскобойников

В Петербурге 6 сентября умер писатель, автор более шестидесяти детских книг Валерий Воскобойников. Ему было 85 лет, сообщает "Фонтанка".

Валерий Воскобойников родился в Ленинграде 1 апреля 1939 года в семье учителей. В 1951 году отца арестовали по политической 58-й статье, а его близкие стали семьей врага народа. Обучившись на химика и отслужив в армии, Воскобойников опубликовал свой первый рассказ в молодежной "Смене" в 1962 году, спустя четыре года свет увидела первая книга автора.

В 1970-е годы Воскобойников заведовал отделом прозы и поэзии в детском журнале "Костёр", с конца 90-х являлся членом Совета по детской книге России. Некоторые произведения автора выпускались за рубежом.