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Культура

В Петербурге умер автор более шестидесяти детских книг Валерий Воскобойников

время публикации: 06 сентября 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 21:08
Валерий Воскобойников
Википедия. Фото: Дмитрий Рожков

В Петербурге 6 сентября умер писатель, автор более шестидесяти детских книг Валерий Воскобойников. Ему было 85 лет, сообщает "Фонтанка".

Валерий Воскобойников родился в Ленинграде 1 апреля 1939 года в семье учителей. В 1951 году отца арестовали по политической 58-й статье, а его близкие стали семьей врага народа. Обучившись на химика и отслужив в армии, Воскобойников опубликовал свой первый рассказ в молодежной "Смене" в 1962 году, спустя четыре года свет увидела первая книга автора.

В 1970-е годы Воскобойников заведовал отделом прозы и поэзии в детском журнале "Костёр", с конца 90-х являлся членом Совета по детской книге России. Некоторые произведения автора выпускались за рубежом.

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