Неделя в кино: Вайнштейн оправдан, Кидман разоблачена

Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) сняла обвинения в сексуализированном насилии с бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Обвинение против Вайнштейна в Британии было выдвинуто в 2022 году: пострадавшая утверждала, что подверглась непристойному нападению Вайнштейна в 1996 году. Британцы изучили доказательства по делу и пришли к выводу, что оснований для выдвижения обвинений против Вайнштейна нет. Это уже второй случай, когда обвинения против продюсера ставятся под сомнение. В апреле этого года апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор продюсеру (23 года тюремного заключения за изнасилование и принуждение к оральному сексу), постановив, что Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства, поскольку были приняты во внимание свидетельства людей, не имевших прямого отношения к делу, а обвиняемого подвергли перекрестному допросу, "который выставил его в неблагоприятном свете". Несмотря на решение о пересмотре дела, на свободу известного кинематографиста не отпустили – он все еще находится в тюрьме Рикерс-Айленд, поскольку приговорен в Калифорнии еще к 16 годам заключения за изнасилование модели российского происхождения.

Обвинения против Вайнштейна появились в 2017 году и напоминали снежную лавину: в общей сложности около 100 человек заявили, что продюсер пользовался своим положением для совершения сексуализированных преступлений. Среди выступивших с обвинениями были актрисы Анджелина Джони, Сельма Хайек и Гвинет Пэлтроу, но в итоге ни одна из них не была участницей судебных процессов над Вайнштейном. Продюсер отрицал все обвинения. Приговоры Вайнштейну стали триггером для движения #metoo: женщины (и мужчины) по всему миру впервые заговорили о пережитом ими сексуальном насилии. Посты с хэштегом #metoo опубликовали пользователи соцсетей в 85 странах. Всего за год после старта движения более 200 мужчин, занимавших высокие позиции в политике, киноиндустрии, бизнесе, спорте и музыкальном мире лишились своих должностей и положения. Во многих американских штатах отменили срок давности по делам о сексуальных преступлениях, в Голливуде появились консультанты, присутствующие на съемках откровенных сцен, чтобы проследить, что отношения актеров не выходят за рамки дозволенного.

Обратным эффектом флешмоба стала культура отмены – когда даже при недоказанных в суде обвинениях обвиняемого вычеркивают из жизни. Так произошло с актером Кевином Спейси, против которого были выдвинуты обвинения в сексуализированном насилии в США и Великобритании. Около тридцати мужчин заявили, что в разные годы Спейси принуждал их к сексу. Спейси сделал каминг-аут, признался, что гомосексуален, но обвинения отрицал. Дела против него рассыпались одно за другим, в июле 2023 года Спейси признало невиновным жюри присяжных в Лондоне по последнему из обвинений. Однако судебные разбирательства привели к тотальной "отмене" актера: от него отказалось актерское агентство Creative Artists Agency, его вычеркнули из сериала "Карточный домик" и Netflix потребовал от него неустойки в 31 миллион долларов, его "отменил" режиссер Ридли Скотт, пересняв эпизоды фильма "Все деньги мира", где появлялся Спейси, и заменив его Кристофером Пламмером. Спейси только сейчас возвращается на экраны. Пока в малобюджетных и невнятных проектах.

Сейчас, когда британские прокуроры не нашли повода выдвинуть обвинения против Вайнштейна, а в Нью-Йорке апелляционный суд отправил его приговор на новое рассмотрение, лавина может двинуться в другую сторону – доверие к жертвам сексуального насилия, которые пользовались все эти семь лет безусловной поддержкой общества и нашли в себе силы выступить против своих насильников, может оказаться изрядно подорвано. А социальные сети обрушатся на обвиняющих с тем же рвением, с которым отменяло обвиняемых.

Николь Кидман обнажается и обнажает

Пожалуй, самой обсуждаемой премьерой завершающегося Венецианского кинофестиваля стала картина "Babygirl" Халины Рейн, нидерландской актрисы и постановщицы, которая снималась у Пола Верховена. Рейн использовала вечное амплуа Кидман – она снова сыграет внешне благополучную и идеально функционирующую героиню, жизнь которой окажется вовсе не такой уж прекрасной. Кидман играет успешную директрису крупной компании с идеальной семьей (любящий муж в исполнении нехарактерной для него роли тихони Антонио Бандераса) и понятными перспективами. О такой жизни, казалось бы, можно только мечтать, вот только муж ее никогда не удовлетворял в постели, а молодой и дерзкий стажер оказывается симпатичной альтернативой перфекционистски выстроенного мирка героини. Фильм вызвал очень противоречивые отзывы критиков – одни называют его безвкусицей, другие смелым вызовом пуританскому кино последних лет (кстати, градус пуританизма значительно вырос в Голливуде под влиянием #metoo) и культу достигаторства. Впрочем, и те, и другие отдают должное отваге 57-летней Кидман, которая не постеснялась сниматься в очень откровенных эротических сценах без всяких дублерш. ""Babygirl" даже по описанию производит впечатление отважного вызова патриархальному пуританизму и корпоративной культуре, а заодно и эйджизму мира гламура.

А пока мы ждем израильской премьеры "Babygirl", на стриминг-платформе Netflix вышел долгожданный сериал "Идеальная пара", в котором Кидман тоже играет успешную даму, выстроившей идеальную жизнь, но что-то пошло не так. "Идеальная пара" – сериал постановщицы Сюзанны Бир, датской кинематографистки, обладательницы "Оскара", "Золотого глобуса" и "Эмми". Кстати, Бир – дочь немецкого еврея, бежавшего из Германии после прихода к власти Гитлера. "Идеальная пара" уже второй совместный проект Бир и Кидман, в 2020 на экраны вышел сериал "Отыграть назад", в котором Кидман играла почти то же самое, что играла в "Большой маленькой лжи" 2017 года ("Отыграть назад" даже назвали "спиноффом "Большой маленькой лжи"). В "Отыграть назад" жизнь героини Кидман Грейс снова картинка из глянцевых журналов. Ее муж – известный детский онколог (Хью Грант), сама она психотерапевт с ценником в тысячи долларов в час, сын-подросток учится в дорогой школе, играет на скрипке и мечтает о собаке. Грейс, как и полагается по статусу, устраивает благотворительные вечера. И когда на утро после одного из таких вечеров находят мертвой одну из его участниц, а муж Грейс не вернется домой из командировки, до блеска отшлифованная реальность главной героини рассыпается на тысячу острых осколков.

"Идеальная пара" тоже начинается на роскошной вилле с идеально подстриженными клумбами. Здесь Кидман играет успешную писательницу, единственная проблема которой – то, что сын выбрал в невесты девушку из другого круга. Но сын настойчив, девушка очаровательна, шампанское заказано, свадьба будет роскошной. Вот только за несколько часов до торжества на пляже неподалеку от украшенной для праздника виллы найдут обезображенный труп, и шампанское хозяевам и гостям придется пить по совсем другим причинам. Как и в "Отыграть назад", Бир безжалостно выволакивает скелеты из шкафов американской элиты. Под подозрением оказываются и идеальная пара – героиня Кидман и ее муж (Лив Шрайбер), и члены семьи, и гости несостоявшейся свадьбы. Беспроигрышный коктейль из детектива в интерьерах жизни богатых и знаменитых обречен на успех. Кидман как всегда безупречна, Лив Шрайбер ей отлично подыгрывает. Атлантический океан и остров Нантакет в качестве декораций радуют глаз. Итого перед нами еще одно критическое высказывание в адрес американской элиты, одержимо охраняющей свой статус и ровно подстриженные газоны. Так же идеально простроенное, как и раскритикованный идеал.

Обзор подготовила Алина Ребель