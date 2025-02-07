В Хайфе стартовал театральный фестиваль "Алеф"

В Хайфе начался театральный фестиваль, организованный театром "Алеф" под управлением Марины Вершининой и Тиграна Саакова. В программе смотра спектакли для детей и взрослых, премьеры новых постановок от театра "Алеф", спектакли новых театральных коллективов и читки. Фестиваль открылся в этот четверг первым показом нового спектакля театра "Алеф" "R. U. N." – истории о том, как непросто прижиться в новой стране, справиться с ностальгией и найти себя. В рамках фестиваля "Алеф" покажет и еще одну премьеру – постановку "Гнев" по пьесе Эжена Ионеско, в которой идиллию хорошо устроенной жизни разрушает такая мелочь, как муха в тарелке супа.

В фестивале также принимает участие театральная труппа Fulcro с читкой пьесы режиссерки Жени Беркович "Рождество" – о том, что в нашей привычной повседневности в обычном месте могут происходить самые волшебные вещи. А новый театральный коллектив "Albert Company" представит спектакль "Don Q" о странствующем рыцаре Дон Кихоте. Еще одна постановка для взрослых в рамках фестиваля – мультимедийный перфоманс-исследование Холокоста "Польский курьер" от театра "Такой", в основу которого легли свидетельства переживших Шоа Яна Карского и Шмуэля Зигельбойма.

В детскую программу фестиваля тоже включен спектакль об истории еврейского народа – постановка актера и режиссера Михаила Уманца "40 минут с Моисеем", театральная экскурсия по выставке "История еврейского народа" от охранника Моше и уборщицы Шуры. Среди других спектаклей для детей – история осьминога с лишней ногой "Самый счастливый осьминог!" от Руслана Вольфсона, сказка о цирковой лошадке из жонглерских шариков "Лошарик", кукольная постановка от театра "Алеф" "Разноцветная книга".

Закроется фестиваль еще одной премьерой от "Алеф" – постановкой "История Билли Миллигана" о судьбе знаменитого преступника.

Фестиваль проходит с 6 февраля по 3 марта в культурном центре Бейт а-Гефен в Хайфе.