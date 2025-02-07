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Любовь – способность себя отдать. Марина Вершинина в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 07 февраля 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 07:17
Любовь – способность себя отдать. Марина Вершинина в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
Любовь – способность себя отдать. Марина Вершинина в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стала Марина Вершинина – учредитель и актриса "Театра Алеф". В детстве она выдумывала сказки и сама себе их рассказывала перед сном.

На вопрос мальчика "Зачем талант дается людям?" она отвечает так: "Чтобы выразить себя".

Другой мальчик спросил: "Зачем люди носят маски?" При ответе Марина говорит: "Я бы ничего не смогла донести до зрителя, если бы в каждой маске не было меня".

Детский вопрос: "Что такое любовь?" Взрослый ответ: "Способность себя отдать. Без остатка".

И еще один детский вопрос: "Как стать счастливым?" И ответ: "Поменьше хотеть. Побольше отдавать".

Ребенок говорит: "У вас есть одна минута. Вас слышит весь мир. Что бы вы сказали?" Марина полагает, что тем, кто слышит, никакие слова уже не нужны, и добавляет: "Невозможно изменить мир. Каждый человек может изменить только себя".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Мариной Вершининой

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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