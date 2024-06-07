Умерла Далия Яири, израильская журналистка и поэтесса. Ей было 87 лет, сообщает "Седьмой канал".

Далия Яири родилась в Тель-Авиве, в семье выходцев из Польши и Сербии. Ей было 14 лет, когда семья пререехала в Иерусалим из-за работы отца Далии, Яакова Цадкони, этнографа и исследователя еврейского фольклора.

С 60-х годов работала на израильском радио. В 1975 году ее первый муж, Узи Яири, погиб в результате захвата гостиницы "Савой", теракта, совершенного на территории Израиля боевиками палестинской организации ФАТХ. При захвате заложников в гостинице и последующей операции по их освобождению погибли восемь гражданских лиц, а трое израильских солдат.

В 80-х Далия вместе со вторым мужем, Эраном Долевом, жила в США, где изучала французский язык и журналистику. Вернувшись в Израиль, вновь стала работать на радио, была главным редактором "Коль Исраэль". В 1993 году премьер-министр Ицхак Рабин пригласил ее принять участие в церемонии подписания соглашений Осло. В 1998 году Далия Яири была приглашена Американо-израильским комитетом по общественным связям (AIPAC) на открытие ежегодной конференции.

Выпустила несколько сборников стихов. Вместе со своими пятерыми детьми была в числе организаторов движения "Черные флаги", выступающего против правительства Нетаниягу.