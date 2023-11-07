adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
17 - 27°
Эйлат:
23 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.866 ₪ 4.129 ₪
Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
17 - 27°
Эйлат:
23 - 34°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    СМИ: Dior отказался от палестинки Беллы Хадид в пользу израильтянки Май Тагер. В соцсетях поднялась волна протеста

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    СМИ: Dior отказался от палестинки Беллы Хадид в пользу израильтянки Май Тагер. В соцсетях поднялась волна протеста
    Kamran Jebreili, Vianney Le Caer/Invision/AP     Май Тагер и Анастасия Бандаренко (ОАЭ)
    AP Photo/Kamran Jebreili

    Турецкое информационное агентство Yeni Şafak English сообщило, что французская компания Dior выбрала для своей новой рекламы израильскую модель Май Тагер, которая заменит модель американо-палестинского происхождения Беллу Хадид.

    Многие связали это с тем, что Белла Хадид активно выступает в социальных сетях в поддержку Газы, игнорируя факт массового убийства израильтян боевиками палестинских террористических организаций 7 октября этого года.

    Пропалестинские активисты уже призывают к бойкоту Dior, хотя компания пока не делала никаких официальных заявлений. Хэштег #BoycottDior набирает обороты в соцсетях.

    adv_12 m_ar_1

    27-летняя Белла Хадид считается одной из самых перспективных и титулованных моделей в мире современной моды. Она является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в США и в мире, как и ее сестра Джиджи. Сестры родились и выросли в Калифорнии. Их отец – бизнесмен Мухаммад Хадид родом из Рамаллы (а его предки родом из Назарета), мать Йоланда Фостер – голландка, ставшая актрисой и моделью в США. Йоланда давно развелась с Мухаммадом и вышла замуж за музыкального продюсера еврейского происхождения Дэвида Фостера, который фактически стал отцом для Елены (Джиджи), Анвара и Беллы Хадид (при этом он вырастил и пять родных дочерей). С 2016 года Белла Хадид была лицом косметики Dior.

    adv_13 incontent_1

    Май Тагер 24 года. Ее родители имеют датские и йеменские корни. Работает в последнее время в основном в США. В 2020 году Май вместе с украинской моделью Анастасией Бондаренко участвовала в фотосессии в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), которая должна была символизировать сближение Израиля и ОАЭ.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 18 Сентября 2023
    Модели – звезды соцсетей 2023: Кендалл Дженнер и сестры-палестинки в первой тройке, Бар Рафаэли замыкает ТОП-50
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 22 Декабря 2022
    Американская палестинка Белла Хадид объявлена "моделью 2022 года"
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1
    adv_20 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:07 32-й день войны в Израиле. Хронология событий
    17:06 Территория Израиля обстреляна из Ливана. ЦАХАЛ наносит ответные удары
    17:01 Из сектора Газы обстреляны Ашдод и окрестности
    16:29 Тревога "Цева адом" на Голанских высотах
    16:23 Ученики тель-авивской школы завернулись во флаги Израиля – директор их отчитал за "национализм"
    16:08 Министр алии и интеграции ожидает роста репатриации из-за всплеска антисемитизма в мире
    14:36 В Нешере убит мужчина, задержан подозреваемый
    13:55 Силы ПВО ЦАХАЛа перехватили воздушную цель на границе с Ливаном
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom