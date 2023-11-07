СМИ: Dior отказался от палестинки Беллы Хадид в пользу израильтянки Май Тагер. В соцсетях поднялась волна протеста

Турецкое информационное агентство Yeni Şafak English сообщило, что французская компания Dior выбрала для своей новой рекламы израильскую модель Май Тагер, которая заменит модель американо-палестинского происхождения Беллу Хадид.

Многие связали это с тем, что Белла Хадид активно выступает в социальных сетях в поддержку Газы, игнорируя факт массового убийства израильтян боевиками палестинских террористических организаций 7 октября этого года.

Пропалестинские активисты уже призывают к бойкоту Dior, хотя компания пока не делала никаких официальных заявлений. Хэштег #BoycottDior набирает обороты в соцсетях.

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27-летняя Белла Хадид считается одной из самых перспективных и титулованных моделей в мире современной моды. Она является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в США и в мире, как и ее сестра Джиджи. Сестры родились и выросли в Калифорнии. Их отец – бизнесмен Мухаммад Хадид родом из Рамаллы (а его предки родом из Назарета), мать Йоланда Фостер – голландка, ставшая актрисой и моделью в США. Йоланда давно развелась с Мухаммадом и вышла замуж за музыкального продюсера еврейского происхождения Дэвида Фостера, который фактически стал отцом для Елены (Джиджи), Анвара и Беллы Хадид (при этом он вырастил и пять родных дочерей). С 2016 года Белла Хадид была лицом косметики Dior.

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Май Тагер 24 года. Ее родители имеют датские и йеменские корни. Работает в последнее время в основном в США. В 2020 году Май вместе с украинской моделью Анастасией Бондаренко участвовала в фотосессии в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), которая должна была символизировать сближение Израиля и ОАЭ.