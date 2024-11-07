Пользователи интернета идентифицировали песню, остававшуюся загадкой 17 лет

Меломаны с платформы Reddit раскрыли загадку "самой таинственной песни в интернете". Эта история восходит к 2007 году, когда на интернет-форумы выложили отрывок музыкальной композиции, найденной в коллекции немецкого диджея по имени Дариус С. В 1980-е, будучи подростком, Дариус записывал на аудиокассеты эфиры немецких радиостанций, в одном из которых и прозвучала искомая песня. Многие музыкальные фрагменты с его кассет с тех пор были успешно идентифицированы, однако установить название и авторство одной из песен никак не удавалось.

С годами к расследованию подключались всё новые и новые пользователи интернета, а о поисках даже писала международная пресса – например, журнал Rolling Stone.

В процессе удалось выйти на ведущего конкретной радиопередачи, в которой единственный раз прозвучала песня, однако тот не смог её вспомнить. Тем не менее, количество зацепок постепенно возрастало – в какой-то момент появилось подозрение, что рок-группа, исполнявшая "самую таинственную песню в интернете", судя по всему, участвовала в конкурсе любительских ансамблей Hörfest. Энтузиасты составили список сотен групп, засветившихся на конкурсе, и принялись дотошно разыскивать записи каждой из них, в том числе вступая в непосредственный контакт с музыкантами.

В итоге в ноябре 2024 года загадку удалось разгадать: пользователи, объединившие усилия на платформе, Reddit вышли на музыканта по имени Михаэль Хедрих, который подтвердил, что песню (которая называлась "Subways of Your Mind") записала в 1983 году его группа FEX. Ансамблю не сопутствовал успех, и всё, что от него осталось, – единственная демо-кассета из трёх композиций. Ни Хедрих, ни другие участники группы FEX не подозревали о том, что их композицию на протяжении 17 лет разыскивают тысячи меломанов. Теперь, как утверждает издание "404", они обдумывают возможность возобновить творческую деятельность.