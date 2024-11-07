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Культура

В России открывается фестиваль израильского кино

время публикации: 07 ноября 2024 г., 23:00 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 18:40
В России открывается фестиваль израильского кино
AP Photo/Charlie Neibergall

В России открывается 21-й фестиваль израильского кино. Показы пройдут в Москве, Перми и Новосибирске с 7 по 10 ноября. Организаторами киносмотра стали посольство Израиля в России и крупные сети российских кинотеатров.

В программе фестиваля лауреат премии "Офир" 2023 года "Семь благословений" Айелет Менахеми, картина "Ни день ни ночь" Пинхаса Вийе (2024), лауреат премии фестиваля детективных фильмов Reims Polar "Трасса 65" Мии Дрейфус с Иданом Амеди в главной роли, лента "Квартирный вопрос" Анат Мальц (2023), фильм "Своя комната" Матана Яира (2023) и другие картины.

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