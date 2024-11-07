Фильм "Прощай, Тверия" дочери Хиам Аббасc номинирован на премию Европейской киноакадемии

Объявлен список номинантов на премию Европейской киноакадемии, которую неформально называют европейским "Оскаром". Лидерами по количеству номинаций стали боди-хоррор "Субстанция" Корали Фаржа и криминальный мюзикл Жака Одияра "Эмилия Перес" – у каждого из них по четыре упоминания в разных категориях.

В число номинантов в категории "Лучший фильм" вошла картина "Прощай, Тверия" Лины Суалем – дочери израильско-французской актрисы Хиам Аббаcс, которая называет себя палестинкой. Хиам родилась в Назарете, а выросла в деревне Дир Хана. Тридцать лет назад она уехала из родной деревни и стала востребованной актрисой (за роль в сериале "Наследники" Аббасс была номинирована на премию "Эмми". Каждый год Хиам приезжала в родную деревню с дочерью Линой и мужем, который снимал эти визиты на видеокамеру. Из этой хроники Лина и смонтировала свой фильм "Прощай, Тверия", в котором рассказывает историю женщин своей семьи и размышляет о Палестине. По словам Суалем, этот фильм стал продолжением ее первой картины "Их Алжир" об ее алжирских бабушке и дедушке со стороны отца. Премьера фильма "Прощай, Тверия" состоялась на Венецианском международном кинофестивале. Картина получила приз Ирландского совета по правам человека и победила в категории "Документальный фильм" на международном кинофестивале в Ирландии.

Всего в номинации "Лучший фильм" Европейской киноакадемии заявлено девять картин. Помимо фильма Суалем, на награду претендуют обладатель "Золотого медведя" Берлинале "Дагомея" Мати Диоп, лауреат Венецианского кинофестиваля "Соседняя комната" Педро Альмодовара, "Эмилия Перес" Жака Одияра (приз жюри Каннского кинофестиваля), "Субстанция" Корали Фаржа (приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля), анимационная лента "Течение" Гинтса Зилбалодиса (четыре премии кинофестиваля в Анси), "Семя священного инжира" Мохаммада Расулофа (спецприз жюри Канн), мультфильм "Они застрелили пианиста" Хавьера Марискаля и Фернандо Труэба и "Горная Невеста" Маура Дельперо (спецприз Венецианского кинофестиваля).

На звание лучшей актрисы претендуют Тильда Суинтон ("Соседняя комната"), Карла София Гаскон ("Эмилия Перес"), Трне Дюрхольм и Вик Кармен Сонн ("Девушка с иглой"), и Ренате Рейнсве ("Арманд").

В категории "Лучший актер" соревнуются Рэйф Фанс ("Конклав"), Ларс Эйдингер ("Жизнь"), Франц Роговский ("Птица"), Дэниел Крейг ("Квир") и Абу Сангаре ("История Сулеймана").

Церемония награждения премии Европейской киноакадемии пройдет 7 декабря.