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Культура

Названо имя победительницы конкурса "Мисс Россия – 2024"

время публикации: 07 октября 2024 г., 17:10 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 17:10
Победительницей была объявлена 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии
AP Photo/Ilya Mcharov
Победительницей была объявлена 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии
AP Photo/Ilya Mcharov
Победительницей была объявлена 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии
AP Photo/Ilya Mcharov
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В минувшие выходные в подмосковной Барвихе, в концертном зале "Барвиха Luxury Village", состоялся финал конкурса красоты "Мисс Россия – 2024". Победительницей была объявлена 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

Ей были вручены корона королевы красоты и приз в 1 миллион рублей (около $10400).

Валентина Алексеева сможет принять участие в международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", финал которого пройдет в Мексике в середине ноября.

Российские СМИ пишут, что Валентина Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Увлекается балетом и спортом.

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