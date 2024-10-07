Названо имя победительницы конкурса "Мисс Россия – 2024"

В минувшие выходные в подмосковной Барвихе, в концертном зале "Барвиха Luxury Village", состоялся финал конкурса красоты "Мисс Россия – 2024". Победительницей была объявлена 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

Ей были вручены корона королевы красоты и приз в 1 миллион рублей (около $10400).

Валентина Алексеева сможет принять участие в международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", финал которого пройдет в Мексике в середине ноября.

Российские СМИ пишут, что Валентина Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Увлекается балетом и спортом.