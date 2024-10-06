Пропалестинские активисты прервали премьеру "Соседней комнаты" Альмодовара

На кинофестивале в Нью-Йорке состоялась премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля "Соседняя комната" режиссера Педро Альмодовара.

Кинорежиссеру Педро Альмодовару – 75. Фотогалерея

После картины режиссер и исполнительницы главных ролей Тильда Суинтон и Джулианна Мур, а также актер Джон Туртурро поднялись на сцену, чтобы ответить на вопросы зрителей. Однако творческая встреча была прервана группой пропалестинских активистов, которые ворвались в зал с баннером и выкриками в поддержку сектора Газа и Ливана.

Появление активистов вызывало вялые хлопки в зале, многие присутствовавшие требовали удалить их с мероприятия. Трех активистов быстро вывели, однако артисты поддержали их выступление. В частности Тильда Суинтон заявила, что случившееся имеет прямое отношение к картине Альмодовара.

По сюжету, героиня Суинтон умирает от рака и просит свою подругу (в исполнении Мур) побыть с ней в последние дни перед тем, как она примет яд. "Мы все находимся в соседней комнате, – заявила Суинтон. – От Газы, Сирии, Иерусалима. Это неприятно, когда прерывают мероприятия, но это необходимо. Фильм Педро призывает нас не отворачиваться".

Слова Суинтон вызвали аплодисменты в зале. Альмодовар в свою очередь поддержал актрису, призвав не оставаться равнодушными к проблемам тех, кто "находится в соседней комнате". Он заявил, что сегодня "неолиберализм идет рука в руку с крайне правыми". Альмодовар также сказал, что его фильмы не способны исправить мировые проблемы, но он надеется, что этому поспособствуют Китай и Индия.

Джулианна Мур и Джон Туртурро промолчали.