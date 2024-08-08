Отмена концертов Тейлор Свифт в Вене затронула около 200 тысяч поклонников певицы, в том числе израильтян

Американская поп-звезда Тейлор Свифт должна была дать в Вене три концерта 8-10 августа, однако концерты были отменены в связи с террористической угрозой. Полиция задержала двух подозреваемых в подготовке теракта, однако еще трое до сих пор находятся в розыске.

Австрийские концерты Свифт должны были состояться в рамках тура Eras, европейская часть которого стартовала в мае в Париже. Eras Tour уже вошел в книгу рекордов Гиннеса как самые кассовые гастроли в истории музыки.

На каждый из трех концертов в Вене было продано более 65 тысяч билетов, и это означает, что около 200 тысяч фанатов Тейлор, купивших билеты на ее концерты или собиравшихся слушать певицу на лужайках вокруг стадиона, теперь горько разочарованы. Деньги за билеты фанатам вернут, но десятки тысяч из них – приезжие, потратившие тысячи долларов на авиабилеты и проживание в Вене.

Тейлор Свифт повышает ВВП каждой страны, где проходит ее турне. Например, экономике Сингапура гастроли Свифт принесли около $225-300 млн, или дополнительных 0,2% ВВП. Американская часть тура Eras прибавила экономикам разных штатов более $5 млрд. Саму Свифт Тур Eras еще в октябре прошлого года сделал миллиардером. В музыкальной индустрии этим могут похвастаться только Jay-Z и Рианна.

Тейлор Свифт – самая популярная поп-певица на сегодняшний день, и ее популярность измеряется не только миллиардами долларов. У певицы миллионы поклонников, большинство из которых – подростки и молодежь. Фан-клубы Тейлор существуют во всех странах, в том числе в Израиле. На каждый концерт в рамках тура Eras приезжают тысячи израильских поклонников певицы, которая пока не стремится включать в свое гастрольное турне Израиль.

Две израильтянки, которые были на концерте Свифт в Варшаве, рассказали нашей редакции, что купили билеты на танцпол и, чтобы занять хорошие места, приехали к стадиону в 6 утра. По словам наших собеседниц, в очереди на вход уже стояли люди, ночевавшие рядом со стадионом. Израильские поклонники Тейлор, которые купили билеты на ее австрийские концерты, пишут в соцсетях, что готовились к этой поездке за много месяцев, сделали десятки "браслетов дружбы" (так называются самодельные браслеты, которыми обмениваются поклонники Свифт на ее концертах), и сообщение об отмене концертов стало для них огромным ударом. Тем не менее, многие фанаты певицы пишут, что понимают решение австрийских властей.