В Австрии предотвращен теракт на концерте Тейлор Свифт

Власти Австрии сообщили о задержании двух человек по подозрению в подготовке теракта во время концерта Тейлор Свифт.

Генеральный директор общественной безопасности при министерстве внутренних дел Франц Руф сообщил, что утром 7 августа был задержан 19-летний гражданин Австрии. У него были изъяты "химические вещества", которые отправлены на экспертизу. Его предполагаемый сообщник был задержан несколькими часами позднее.

По данным правоохранительных органов, 19-летний подозреваемый в начале июля присягнул на верность лидеру "Исламского государства". При подготовке террористического нападения он особый интерес проявлял к местам большого скопления людей, в том числе к концертам Свифт.

В Вене американская певица даст три концерта 8-10 августа. Стадион может вместить около 65 тысяч зрителей, еще, как ожидается, 10-15 тысяч фанатов будут находиться за пределами стадиона. Меры безопасности в районе стадиона будут усилены.