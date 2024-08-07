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Мир

В Австрии предотвращен теракт на концерте Тейлор Свифт

время публикации: 07 августа 2024 г., 22:27 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 22:27
Тейлор Свифт
Scott A Garfitt/Invision/AP, File

Власти Австрии сообщили о задержании двух человек по подозрению в подготовке теракта во время концерта Тейлор Свифт.

Генеральный директор общественной безопасности при министерстве внутренних дел Франц Руф сообщил, что утром 7 августа был задержан 19-летний гражданин Австрии. У него были изъяты "химические вещества", которые отправлены на экспертизу. Его предполагаемый сообщник был задержан несколькими часами позднее.

По данным правоохранительных органов, 19-летний подозреваемый в начале июля присягнул на верность лидеру "Исламского государства". При подготовке террористического нападения он особый интерес проявлял к местам большого скопления людей, в том числе к концертам Свифт.

В Вене американская певица даст три концерта 8-10 августа. Стадион может вместить около 65 тысяч зрителей, еще, как ожидается, 10-15 тысяч фанатов будут находиться за пределами стадиона. Меры безопасности в районе стадиона будут усилены.

Мир
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