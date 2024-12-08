Фильм "Нет другой земли" получил премию Европейской киноакадемии

Фильм "Нет другой земли" израильтянина Юваля Абраама и палестинца Базеля Адры из деревни в районе Масафер Ятта был признан лучшим документальным фильмом 2024 года на церемонии вручения премии Европейской киноакадемии. Фильм рассказывает о сопротивлении палестинских жителей решению израильских властей о превращении территорий, на которых они живут, в военную зону. Действие фильма заканчивается 8 октября 2023 года – в день после террористической атаки террористов ХАМАСа на Израиль. Однако авторы картины предпочли умолчать об этом, сделав акцент на столкновениях палестинцев с израильскими поселенцами.

Абраам и Адра не приехали на церепонию, которая проходила в швейцарском городе Люцерн, но записали видеообращение. Адра заявил, что получить награду Европейской киноакадемии для него большая честь, но отметил, что "в условиях израильской оккупации сложно праздновать победу". "Нет другой земли" показывает, как Израиль систематически пытается выгнать нас из нашего дома, чтобы построить на месте моей общины в Масафер Ятта незаконные поселения в нарушение международного права", – заявил он. Соавтор Адры, активист из Израиля Юваль Абраам добавил, что "Израиль систематически морит жителей Газы голодом и делает это вместо прекращения огня и освобождения похищенных, которых жестоко и безнаказанно удерживают в секторе Газа". Он также потребовал, чтобы Европейский союз прекратил передачу оружия Израилю.

Премьера фильма "Нет другой земли" состоялась на Берлинском кинофестивале, где фильм получил приз зрительских симпатий и приз жюри за лучший документальный фильм. Помимо наград Берлинале, "Нет другой земли" получил премии независимого кино Gotham Awards, и премии кинокритиков New York Film Critics Circle Awards и National Board of Review Awards. "Нет другой земли" считается ведущим кандидатом в категории документального кино предстоящего "Оскара".