The New York Times: израильский сериал "Час икс" в десятке лучших сериалов 2024 года

Сериал "Час икс" (שעת אםס) телерадиовещательной корпорации "Кан" вошел в десятку лучший зарубежных сериалов 2024 года по версии издания The New York Times. Драма Эйтана Цура по сценарию Диклы Кейдар вышла в 2022 году и была признана лучшим сериалом на международном фестивале сериалов Canneseries. В 2023 году "Час икс" получил три премии Израильской телеакадемии – за лучшую женскую роль (Мия Ландсман), за лучший сценарий (Дикла Кейдар) и как лучший драматический сериал года.

Сюжет сериала основан на реальной истории увольнения учителя школы в Кирьят-Тивоне. Преподаватель был отстранен от работы после жалобы одного из его учеников на то, что на уроках учитель не скрывал своих политических взглядов.

Другие сериалы, удостоившиеся звания лучших проектов 2024 года от издания The New York Times, – "Учитель английского", "Моя гениальная подруга", "Сёгун", "Вавилон-Берлин" и "Кто-то где-то".