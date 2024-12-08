Акапельная версия известной баллады "ONE" от U2, впервые на иврите

Ирландская рок-группа U2 всегда поддерживала Израиль в его борьбе за мир и спокойствие; вскоре после 7 октября Боно также выступил с призывом поддержать нашу страну. Поэтому выбор женского русскоязычного акапелла клуба из Холона The Pitches никому не покажется случайным – речь о великой рок-балладе "ONE", этом гимне любви и миру между людьми.

"Исполнение акапелла (только голосами, без инструментального сопровождения) на иврите является не только данью уважения, но и жестом глубокого признания верным друзьям Израиля из Ирландии", – говорят в коллективе The Pitches.

Релиз акапельной версии "ONE" открывает новый этап в творчестве этого вокального клуба, став первой песней в запланированном полном альбоме, где все песни будут исполнены на иврите, и некоторые – впервые. В альбоме будут 10 новых вокальных версий известных и красивых песен со всего мира, например, серенада "Луч солнца золотого" или шлягер 1934 года "Как много девушек хороших" – такой альбом предложит ивритоговорящим слушателям уникальную возможность познакомиться с музыкальными жемчужинами других стран.

Жуля Холмбер, руководитель вокального клуба The Pitches, рассказывает: "Петь на языке нашей страны – наш вклад в победу. После 7 октября мы решили петь исключительно на иврите. Мы выбираем песни, которые передадут наши мысли и искреннее желание укрепить и согреть сердца соотечественников. По моей просьбе Эрез Брикнер ("Эхад Таргум") впервые перевел песню "ONE" на иврит. Подготовка этого клипа заняла больше года, и не только потому что все мы сейчас чувствуем себя не на высоте… За это время было вложено много усилий профессионалов высшего уровня, чтобы прийти к поистине неподражаемому звучанию и оптимальному видеоряду. После аудиозаписи мы поняли, что песне чего-то не хватало, и тогда у нашего бессменного звукорежиссера Михаила Лидеса возникла идея добавить свой голос: как басовую линию, так и битбокс (исполнение ударных и перкусионных звуков при помощи голосового аппарата). Как результат мы создали удивительное по своей эмоциональности звучание, особенное и не похожее ни на что другое. Мурашки по коже, образы, мысли, чувства, пронизывающие каждую ноту, и глубокий смысл слов, которые Эрез прекрасно перенес на иврит, создают неповторимую атмосферу и заставляют проникнуться пониманием, что без единения и взаимопомощи мы не простояли бы на своей земле 76 лет. Нашим творчеством мы хотим призвать всех наших братьев и сестер в Израиле объединиться, не поддаваться на провокации, помогать друг другу и помнить, что мы – одна семья".