Соавтор Тарантино продюсирует израильский сериал о 7 октября

Продюсер всех фильмов Квентина Тарантино Лоуренс Бендер работает над израильской драмой "Красный уровень тревоги" ("Red Alert"), основанной на событиях 7 октября. По плану это будет пятисерийный сериал, главные герои которого оказались в эпицентре террористической атаки ХАМАСа. Сценарий написал израильский режиссер Лиор Хефец ("Крепость"), он же сядет в режиссерское кресло проекта вместе с Рут Эфрони. Соавторами сценария стали Кинерет Пелед ("Мой сосед Адольф") и Идан Хубель ("Изгой"). Для написания сценария авторы провели десятки интервью с выжившими 7 октября, родными похищенных и освобожденными заложниками.

"Эта драма с несколькими главными героями расскажет невероятные человеческие истории отваги, стойкости и сопротивления, которые после шокирующей террористической атаки освещались в заголовках новостей по всему миру", – говорится в синопсисе проекта.

Съемки начнутся весной этого года, а премьера сериала запланирована на канале 12 канале израильского телевидения. Корпорация "Кешет" отвечает и за дистрибуцию сериала за рубежом.

Лоуренс Бендер впервые заявил о себе, став продюсером фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы" в 1992 году. Успех фильма привел к созданию продюсерской компании A Band Apart Productions, которая занималась организацией съемок Тарантино. Лоуренс работал с Тарантино над всеми его картинами, кроме фильмов "Джанго Освобожденный" и "Однажды в Голливуде".