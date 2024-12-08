x
08 декабря 2024
|
последняя новость: 11:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2024
|
08 декабря 2024
|
последняя новость: 11:09
08 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Соавтор Тарантино продюсирует израильский сериал о 7 октября

Израильское Кино
Съемки
Сериал
время публикации: 08 декабря 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 10:45
Соавтор Тарантино продюсирует израильский сериал о 7 октября
Jordan Strauss/Invision/AP

Продюсер всех фильмов Квентина Тарантино Лоуренс Бендер работает над израильской драмой "Красный уровень тревоги" ("Red Alert"), основанной на событиях 7 октября. По плану это будет пятисерийный сериал, главные герои которого оказались в эпицентре террористической атаки ХАМАСа. Сценарий написал израильский режиссер Лиор Хефец ("Крепость"), он же сядет в режиссерское кресло проекта вместе с Рут Эфрони. Соавторами сценария стали Кинерет Пелед ("Мой сосед Адольф") и Идан Хубель ("Изгой"). Для написания сценария авторы провели десятки интервью с выжившими 7 октября, родными похищенных и освобожденными заложниками.

"Эта драма с несколькими главными героями расскажет невероятные человеческие истории отваги, стойкости и сопротивления, которые после шокирующей террористической атаки освещались в заголовках новостей по всему миру", – говорится в синопсисе проекта.

Съемки начнутся весной этого года, а премьера сериала запланирована на канале 12 канале израильского телевидения. Корпорация "Кешет" отвечает и за дистрибуцию сериала за рубежом.

Лоуренс Бендер впервые заявил о себе, став продюсером фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы" в 1992 году. Успех фильма привел к созданию продюсерской компании A Band Apart Productions, которая занималась организацией съемок Тарантино. Лоуренс работал с Тарантино над всеми его картинами, кроме фильмов "Джанго Освобожденный" и "Однажды в Голливуде".

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 27 августа 2024

Квентин Тарантино пишет пьесу для Бродвея
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 16 июня 2024

Пропалестинская блогерша атаковала Квентина Тарантино в Нью-Йорке