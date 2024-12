В 2025 году в свет выйдет документальный фильм о первых годах группы Led Zeppelin

Кинокомпания Sony Picture Classics объявила о том, что в кинотеатрах IMAX в США в феврале 2025 года начнётся прокат фильма Бернарда Макмахона "Becoming Led Zeppelin".

Картина, рассказывающая историю первых лет существования знаменитой рок-группы, описывается как документальный фильм пополам с фильмом-концертом. Это первая авторизованная музыкантами лента почти за полвека – со времён "The Song Remains the Same", изданного в 1976 году.

"На протяжении пяти лет мы летали туда-сюда через Атлантический океан в поисках редких, не всплывавших ранее съёмок, фотографий и аудиозаписей", – рассказала журналистам сценаристка и продюсер фильма Алиссон Макгурти. В фильм также вошли свежие интервью ныне живущих участников Led Zeppelin – Джимми Пейджа, Роберта Планта и Джона Пола Джонса, которые благословили создателей ленты на их работу и активно с ними сотрудничали. Кроме того, слышен и голос скончавшегося в 1980 году барабанщика Джона Бонэма – из прежде не публиковавшегося аудиоинтервью.

Первый, черновой монтаж фильма "Becoming Led Zeppelin" был показан на кинофестивале в Венеции в 2021 году, однако с тех пор новостей о судьбе картины не поступало. Теперь у фильма есть официальная дата релиза – пока только в США, – а также опубликованный на YouTube трейлер.