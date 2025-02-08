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Культура

Скрипка Страдивари продана на аукционе за 11,3 миллиона долларов

Музыканты
Аукционы
время публикации: 08 февраля 2025 г., 05:55 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 06:35
Скрипка Страдивари продана на аукционе за 11,3 миллиона долларов
AP Photo/Ted Shaffrey

Скрипка Joachim-Ma ("Иоахим-Ма"), изготовленная знаменитым итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка в Нью-Йорке за 11,3 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's.

Эта скрипка выполнена из клена и имеет подпись создателя на латыни: "Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714".

С 2013 по 2015 год этот музыкальный инструмент выставлялся в Музее скрипки в итальянской Кремоне, на родине Страдивари.

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