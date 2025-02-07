Музей Петербурга закрыл зал еврейской культуры в День памяти жертв Холокоста

Российский этнографический музей Петербурга закрыл зал с выставкой "История и культура еврейского народа в России". В музее заявили, что экспозиция завершила срок показа, а вместо неё стоит представить "более актуальные" материалы, посвящённые Северному Кавказу, Новороссии и Крыму. Объявление о закрытии появилось на сайте учреждения и вызвало обеспокоенность в еврейской общине города.

Закрытие единственной объёмной экспозиции, посвящённой судьбе еврейского народа в Петербурге становится ещё одним инструментом волеизъявления власти. Дата закрытия очень показательна, 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. В музее не дали однозначного ответа по этому поводу.

За последние 15 месяцев в мире наблюдается усиливающаяся волна антисемитизма, зачастую маскирующаяся под антисионизм. На территории СССР эта тенденция наблюдалась гораздо раньше. Многие считали, что Россия шла по пути принятия и инклюзии. Последние события подтверждают обратное.

Директор музея Юлия Купина в комментарии "Ротонде" пояснила, что речь идёт не об удалении еврейской коллекции, а о её переформатировании. По её словам, часть экспонатов разместят на существующей экспозиции по Евразии, а небольшую выставку о еврейской культуре представят в другом зале. "Евреи не живут в одном месте, их культура также представлена в разных регионах", – добавила она, – Были высказаны мнения, что целесообразнее сегодня в музее представить Северный Кавказ, Новороссию и Крым".

Также директор обратилась к теме сохранности экспонатов, апеллируя к воздействию на них окружающей среды и возможным повреждениям. Почему зал закрыли именно 27 января, директор предложила уточнить в отделе внешних связей музея.

Глава научного центра "Петербургская иудаика" Европейского университета Валерий Дымшиц напомнил, что экспозиция была создана как альтернатива Еврейскому музею, который предлагалось открыть ещё в нулевые годы. Тогда идею поддержал Владимир Путин, но музей так и не появился, а создание отдельного еврейского филиала Этнографического музея было отклонено.