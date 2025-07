В Бирмингеме состоялся прощальный концерт Оззи Осборна и группы Black Sabbath

На стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме прошёл хэви-метал-фестиваль Back to the Beginning, организованный в честь группы Black Sabbath и её легендарного фронтмена Оззи Осборна.

Учитывая состояние здоровья 77-летнего Осборна, который провёл всё выступление сидя на специально построенном для него троне, нет сомнений, что, в отличие от 1999 и 2017 годов, когда Black Sabbath уже давали "последние концерты", это появление ансамбля на сцене действительно поставит точку в его истории.

Несмотря на беспокойство поклонников, Оззи выдержал на "Вилла Парк" два сета подряд: сначала с собственным аккомпанирующим составом и песнями из его сольной дискографии, а затем – с Black Sabbath. Впрочем, в каждом из них прозвучало всего по несколько композиций.

Black Sabbath исполнили материал своих эпохальных первых двух альбомов – песни "War Pigs", "N.I.B.", "Iron Man" и "Paranoid". Группа предстала на сцене в оригинальном составе: Оззи Осборн – вокал, Тони Айомми – гитара, Гизер Батлер – бас-гитара, Билл Уорд – ударные.

Перед выступлением главных героев на сцене "Вилла Парк" прошёл почти 10-часовый парад лучших сил тяжёлой рок-музыки: перед зрителями выступили группы Mastodon, Rival Sons, Anthrax, Halestorm, Lamb of God, Alice in Chains, Gojira, Pantera, Tool, Slayer, Guns N" Roses, Metallica и другие.

Все исполнители вставили в свои сеты как минимум по одной кавер-версии песни Black Sabbath. Для того, чтобы обеспечить бесперебойный ход фестиваля, использовалась вращающаяся сцена – одни артисты подключали и настраивали инструменты, пока другие выступали.

Музыкальным руководителем мероприятия был гитарист Rage Against the Machine Том Морелло, который собрал специально для фестиваля несколько "супергрупп". Среди их участников оказались, в частности, Нуно Беттанкур (Extreme), Лиззи Хейл (Halestorm), Дэвид Драйман (Disturbed), Yungblud (музыкант не из хэви-металлического круга, тем не менее, великолепно исполнивший балладу Black Sabbath "Changes"), Дэвид Эллефсон (Megadeth), Билли Корган (Smashing Pumpkins), К. К. Даунинг (Judas Priest), Сэмми Хагар (Van Halen), Стивен Тайлер (Aerosmith), Ронни Вуд (The Rolling Stones) и другие.

Сообщается, что прощальный концерт Black Sabbath и фестиваль Back to the Beginning принесли экономике региона около 20 миллионов фунтов.

Мероприятие стало главным событием лета в Бирмингеме – и не только для фанатов хэви-метала. Семь щенков породы спрокер-спаниэль из кинологического подразделения полиции графства Вест-Мидлендс получили имена Оззи, Тони, Гизер, Билл, Шерон (в честь Шерон Осборн, жены и менеджера Оззи), Саббат и Визард (в честь Black Sabbath и песни "Wizard" с их первого альбома).

Группа Black Sabbath образовалась в Бирмингеме в 1968 году. Год спустя в свет вышел её первый, одноимённый альбом. Ансамбль считается отцами-основателями тяжёлого рока и хэви-метала, наряду с другими британскими группами – такими, как Led Zeppelin и Deep Purple. В дискографии Black Sabbath – 19 полноформатных альбомов, Оззи Осборн пел на девяти из них.