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Культура

Первый полуфинал "Евровидения": определены десять участников следующего этапа

время публикации: 08 мая 2024 г., 00:43 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 01:23
Названы финалисты первого полуфинала "Евровидения-2024"
AP Photo/Martin Meissner

7 мая в Мальме состоялся первый полуфинал "Евровидения-2024", в котором приняли участие представители 15 стран.

По итогам зрительского голосования в финал конкурса вышли 10 стран: Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Словения, Хорватия, Финляндия, Португалия и Люксембург.

В качестве зрителей остаются в Мальме представители Австралии, Молдовы, Польши, Азербайджана и Исландии.

Второй полуфинал, в котором на сцену выйдет представительница Израиля Эден Голан, состоится в четверг, 9 мая. Кроме Израиля в нем участвуют: Мальта, Албания, Греция, Швейцария, Чехия, Австрия, Дания, Армения, Латвия, Сан-Марино, Грузия, Бельгия, Эстония, Норвегия, Нидерланды.

Финал пройдет в субботу, 11 мая.

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