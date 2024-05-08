Первый полуфинал "Евровидения": определены десять участников следующего этапа

7 мая в Мальме состоялся первый полуфинал "Евровидения-2024", в котором приняли участие представители 15 стран.

По итогам зрительского голосования в финал конкурса вышли 10 стран: Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Словения, Хорватия, Финляндия, Португалия и Люксембург.

В качестве зрителей остаются в Мальме представители Австралии, Молдовы, Польши, Азербайджана и Исландии.

Второй полуфинал, в котором на сцену выйдет представительница Израиля Эден Голан, состоится в четверг, 9 мая. Кроме Израиля в нем участвуют: Мальта, Албания, Греция, Швейцария, Чехия, Австрия, Дания, Армения, Латвия, Сан-Марино, Грузия, Бельгия, Эстония, Норвегия, Нидерланды.

Финал пройдет в субботу, 11 мая.