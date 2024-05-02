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Израиль

Штаб по борьбе с террором из-за "Евровидения" ужесточает предупреждение, касающееся Мальме

время публикации: 02 мая 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 15:28
Мужчина сидит в застекленной приемной еврейского общинного центра, расположенного в центре Мальме, Швеция. Раввин Шнеур Кессельман говорит, что потерял счет антисемитским оскорблениям и угрозам, которые исходят в его адрес.
AP Photo/Pamela Juhl

Штаб по борьбе с террором ужесточает предупреждение, касающееся шведского города Мальме, где 7-11 марта пройдет международный конкурс песни "Евровидение". Штаб напоминает, что этот город известен как центр антиизраильской активности из-за значительного числа выходцев с Ближнего Востока, и резня 7 октября 2023 года была встречена в Мальме народными гуляниями.

"В последние месяцы со стороны агитаторов "Всемирного джихада" и радикальных исламистов раздается все больше призывов к нападениям на западные цели, в том числе еврейские и израильские. Особое внимание уделяется атакам, способным вызвать большой резонанс в СМИ", – сообщают авторы документа, напоминая о недавнем аресте исламистов, готовивших теракт в парламенте Швеции.

Штаб считает вероятным, что террористы воспользуются антиизраильской атмосферой, чтобы напасать на приехавших на конкурс израильтян. Власти Швеции принимают повышенные меры безопасности, но, в отличие от израильских участников, израильских туристов не охраняют целенаправленно.

В связи штаб по борьбе с террором принял решение поднять уровень угрозы в Мальме со второго на третий. В отношении остальной Швеции изменений нет. Он рекомендует израильтянам, намеревающимся посетить город, задуматься о необходимости поездки. Также рекомендуется загрузить на телефон приложение Службы тыла, которое существует как для IOS, так и для Android.

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