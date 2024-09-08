Режиссер Сара Фридланд, принимая приз в Венеции, заявила о солидарности с Газой и осудила Израиль

Церемония награждения в Венеции вечером в субботу, 7 сентября, имела политический оттенок, поскольку многие лауреаты в своих благодарственных речах выражали сочувствие палестинскому народу и осуждали действия Израиля в Газе, пишет deadline.com.

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В частности, Сара Фридланд, снявшая картину "Familiar Touch" и удостоенная приза Луиджи де Лаурентиса ("Льва будущего") за лучший дебютный фильм, заявила: "Как еврейско-американский деятель искусства... я должна отметить, что принимаю эту награду в 336-й день геноцида Израиля в секторе Газы и 76-й год оккупации".

Далее Фридланд сказала: "Я считаю, что наша обязанность как кинематографистов – использовать институциональные платформы, с помощью которых мы работаем, чтобы исправить безнаказанность Израиля на мировой арене. Я солидарна с народом Палестины и его борьбой за освобождение".

Выступление Фридланд, встреченное аплодисментами, поддержали актриса Кэтлин Чалфант и режиссер Скандар Копти, также выступившие в поддержку Газы.

Все они говорили о человечности и о стремлении жить в мире и справедливости, но никто из них не упомянул о примерно 100 живых и мертвых заложниках, которых террористы похитили 7 октября 2023 года и 11 месяцев удерживают в Газе.

Отметим, что заявление Сары Фридланд ночью и утром 8 сентября было широко растиражировано СМИ и телеграм-каналами, связанными с ХАМАСом.